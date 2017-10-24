روحانیون مستقر فرماندهان جبهه فرهنگی در منطقه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن رقیمی عصر سه شنبه در آیین پایانی نشست فصلی روحانیون مستقر آذربایجان غربی در ارومیه با بیان اینکه بزرگترین نبرد ما با دشمن در عرصه فرهنگی و جنگ نرم است اظهارداشت: انقلاب اسلامی یک انقلابی مبتنی بر مباحث فرهنگی بود و وظیفه اصلی روحانیان مستقر فعالیت در این حوزه است.

وی با تاکید بر اینکه روحانیان مستقر و مبلغان دینی فرماندهان و رهبران جنگ فرهنگی هستند افزود: مردم انتظار دارند روحانیون در حل مشکلات آنها شریک باشد و گاه با مشاهده مشکلات در مسیر حل آنها گام بردارد، امروز مسئولان نیز به عمق تأثیر روحانیون در جامعه پی برده اند و حل مشکلات اجتماعی را در مشارکت با روحانیون می دانند.

حجت الاسلام رقیمی با تأکید بر انعکاس فعالیت روحانیان مستقر در میان مردم، گفت: این کار باعث باور بیشتر مردم به روحانیت خواهد شد، روحانیت نیز لازم است در مواجهه با مردم منابری پر محتوا و با مطالعه ارائه دهند و سخنان مناسب با روز را بیان کنند.

وی با اشاره به مسئله تهاجم فرهنگی غربی و تأثیرات ماهواره ها در زندگی مردم، گفت: امروز مشکل جامعه افزایش طلاق است، روحانیون می توانند با حضوری فعال در جامعه در کاهش این امر بسیار مؤثر باشند، هستند روحانیونی که با فعالیت خود جلوی کثیری از طلاق ها را گرفته اند.

مسئول اعزام مبلغان مستقر تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه تبلیغات ماهواره ای سبب کاهش امر ازاواج شده است، ادامه داد: روحانیون می توانند با زمینه سازی و بستر سازی مناسب جامعه را به سمت بهشتی شدن هدایت کنند و معنویت را در جامعه افزایش دهند.

وی با اشاره به افزایش مهاجرت از روستاها به شهر ها و ایجاد مشکل حاشینه نشینی، افزود: تلاش در مسیر مهاجرت معکوس برای افزایش اشتغال در جامعه و کاهش مشکلات و آسیب های اجتماعی می تواند از دیگر خدمات ارزشمند روحانیون برای جامعه باشد.

آیین پابانی نشست فصلی روحانیون مستقر در مناطق کم برخوردار استان با هدف بررسی آسیب های مختلف اجتماعی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.