۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۳۲

شهردار کرمانشاه:

مشکل کارگران روزمزد شهرداری‌ کرمانشاه رسیدگی می‌شود

کرمانشاه- شهردار کرمانشاه گفت: به مشکل کارگران روزمزد شهرداری‌های مناطق کرمانشاه رسیدگی می‌شود.

آرش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بحث اعتراض کارگران روزمزد شهرداری نسبت به پرداخت نشدن حقوق های معوقه اظهار داشت: این کارگران مربوط به شرکتهایی هستند که آن شرکت‌ها تعهد چند ماه خود را به درستی اجرا نکردند.

شهردار کرمانشاه گفت: در این خصوص به مدیران شهرداری های مناطق اعلام شده که این شرکتها را فراخوان کنند و تذکرات لازم را  بدهند.

رضایی گفت: اگر این شرکتها مفاد پیمان خود با شهرداری را به درستی رعایت نکنند اقدامات لازم قانونی بر اساس ظرفیت قرارداد علیه آنها انجام می شود.

وی افزود: کسانیکه که در قالب شرکتهای خدماتی برای شهرداری کرمانشاه کار می کنند باید سر وقت حقوقشان را دریافت کنند و به شرکتهایی که بدعهدی را کردند تذکرات لازم را خواهیم داد.

کد مطلب 4124006

    • یک کارگر شهرداری ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
      فعلا که نه خبری از استخدام کارگران هست نه ماه یک میلیون اضافی آبان ماه پرداخت کردین درضمن پارتی دارها زود استخدام می‌شوند بنده دوازده ساله روز مزد هستم
    • سیروس IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      سلام و علیکم همه کارگران شهرداری منطقه یک کرمانشاه لباس گرم ندارند هیچی یکی از فامیل شهردار آمده یکی یکی از کارگران عوض یا اخراج یا حقوق کارگران روزمزد کم می کند این عدالت است

