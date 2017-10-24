آرش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بحث اعتراض کارگران روزمزد شهرداری نسبت به پرداخت نشدن حقوق های معوقه اظهار داشت: این کارگران مربوط به شرکتهایی هستند که آن شرکت‌ها تعهد چند ماه خود را به درستی اجرا نکردند.

شهردار کرمانشاه گفت: در این خصوص به مدیران شهرداری های مناطق اعلام شده که این شرکتها را فراخوان کنند و تذکرات لازم را بدهند.

رضایی گفت: اگر این شرکتها مفاد پیمان خود با شهرداری را به درستی رعایت نکنند اقدامات لازم قانونی بر اساس ظرفیت قرارداد علیه آنها انجام می شود.

وی افزود: کسانیکه که در قالب شرکتهای خدماتی برای شهرداری کرمانشاه کار می کنند باید سر وقت حقوقشان را دریافت کنند و به شرکتهایی که بدعهدی را کردند تذکرات لازم را خواهیم داد.