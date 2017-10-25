خبرگزاری مهر، گروه استانها: تا زمانی که فصل برداشت نرسیده بود امیدواری برای سود اقتصادی از محصولات تولیدی در دل کشاورزان زنده بود اما با آغاز فصل برداشت، یکی یکی محصولات کشاورزی استان به تلنباری از بیبرنامگی تبدیل شده و روی دست کشاورزان زحمتکش فاسد میشود.
تا جایی که برخی کشاورزان عطای سود را به لقایش بخشیدهاند و با مبلغی کمتر از قیمت تمام شده محصولات، آن را به فروش میرسانند و برخی قصد ترک شغل خود و ورود به حرفه دیگر را دارند.
کشاورزی در بازار فعلی نمیصرفد
در محورهای توسعه استان اردبیل، کشاورزی حرف اول را میزند. تا آنجا که برخی کشاورزی اردبیل را عامل تحرک بازار اقتصادی آن میدانند و معتقدند نبود صنایع بزرگ در این استان موجب شده، محصولات کشاورزی تنها موتور محرکه بازار و علت تداوم حیات آن باشد.
با این وجود اغلب کشاورزان از وضعیت بازار فروش محصولات خود ابراز گلهمندی میکنند و معتقدند در چنین بازاری کشت و بعد فروش یک محصول کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد.
حبیباللهی کشاورز اردبیلی که سالها است گندم و سیبزمینی کشت میکند، از وضعیت بازار هر دو محصول به شدت گله مند است.
وی به خبرنگار مهر گفت: نه در خرید سیبزمینی تدبیر ادارات راه به جایی برد و نه در خرید گندم پول ما را به موقع میدهند.
حبیباللهی تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی در سیبزمینی مقرون به صرفه نیست و در گندم نیز تأخیر در پرداخت موجب شده برخی کشاورزان به هیچ عنوان به سراغ خرید تضمینی نروند.
وی با بیان اینکه اغلب سیبزمینیکاران و گندم کاران بدهی مالی دارند، اضافه کرد: به نظر میرسد در زمان برداشت محصول جیب کشاورز پر از پول باشد اما به دلیل عدمحمایت کشاورزان حتی در تأمین نهادههای کشاورزی دچار مشکل شدهایم.
برخی کشاورزان مهاجرت کردند
مجموعه وضعیت محصولات کشاورزی و بدهیهای مکرر مالی موجب شده برخی کشاورزان زمین کشاورزی خود را اجاره دهند، برخی میزان کاشت را کاهش دهند و برخی به امید سود آفرینی محصول خود را تغییر دهند.
به نظر میرسد در زمان برداشت محصول جیب کشاورز پر از پول باشد اما به دلیل عدمحمایت کشاورزان حتی در تأمین نهادههای کشاورزی دچار مشکل شدهایماما در این میان کشاورزانی نیز به دلیل ضعف حمایتها مهاجرت را ترجیح میدهند. بطوریکه رستمی کشاورز خلخالی در این خصوص گفت: ما در تأمین آب و نهادهها با مشکل مواجه میشویم و به همین دلیل برخی کشاورزان از روستاها مهاجرت کردند.
وی افزود: کشاورزی شغل آبا و اجدادی ما است اما وقتی به جای سود آفرینی مرتباً زیان میکنیم برخی شغل خود را تغییر میدهند.
در واقع بیتوجهی به نیاز کشاورزان و ناتوانی در مدیریت بازار و فروش محصولات کشاورزی موجب شده خود دستگاههای آسیب زدا به آسیبهای اجتماعی دامن بزنند.
در این میان سکوت متولیان بخش کشاورزی در استان موجب سردرگمی و پادرهوایی کشاورزان شده است. بطوریکه حتی در مطالبه بدهی گندم کاران اردبیلی تحرک خاصی مشاهده نشد و تنها اظهارات مسئولان کشوری دیکته وار انعکاس یافته است.
به اذعان رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل پرداخت دیرهنگام مطالبات گندم کاران حتی کشت مجدد محصول را دچار مشکل کرده است و برخی کشاورزان قادر به تأمین نهادهای کشاورزی نیستند اما تماس خبرنگار مهر برای تشریح اقدامات بهبود بازار فروش محصولات کشاورزی بیپاسخ ماند.
باغداران در سال پر محصول زیان کردند
آفتها، خشکسالی، سرمازدگی و کاهش بارش همه ساله تیشهای بر ریشه محصولات کشاورزی اردبیل است. امسال هرچند خشکسالی را در اردبیل پشت سرگذاشتیم و مطابق اعلام هواشناسی استان بارشها در نیمه نخست سال به نسبت سال گذشته با کاهش همراه بود اما در مجموع سال پرباری برای محصولات باغی رقم خورد.
اما خندههای کشاورزان به گریه تبدیل شده و محصولات باغی نیز روی دست مانده است. اخبار قطع درختان میوه روزی تائید و روزی تکذیب میشود و میوههای با کیفیت و بازارپسند به قیمت کمتر از هزینه تمام شده به فروش میرسد.
انگور مشگین شهر در همه جای کشور معروف است اما هیچ منفعتی از کاشت آن نداشتیمباغدار مشگین شهری به خبرنگار مهر گفت: انگور مشگین شهر در همه جای کشور معروف است اما هیچ منفعتی از کاشت آن نداشتیم.
علی رسولزاده متذکر شد: ماهها برای پرورش انگور زحمتکشیدیم و با وجود اینکه سال گذشته باردهی کمی داشتیم اما امسال میزان انگور تولیدی در مشگین شهر قابل توجه بود.
وی افزود: به دلیل اینکه حمایت نمیشویم با قیمت اندک انگور را به کارخانهها میفروشیم و یا اینکه به دلالانی که به شهرهای دیگر محصول را میبرند، فروخته میشود.
رسولزاده تأکید کرد: متأسفانه جاده مشگین شهر- اردبیل پر شده از آلاچیقها و آلونکهای فروش میوه و باغداران حاصل ماهها دسترنج و مراقبت خود را حراج میکنند.
آمار و ارقام صادرات به فایل مخفی مدیران رفت
نه تنها معرفی و فروش مقرون به صرفه محصولات کشاورزی در اردبیل هیچ برنامه منسجمی ندارد و با دمدستیترین شیوهها، پشت وانت و در کنار خیابان به فروش میرسد، در بازارهای جهانی نیز محصولات نمونه اردبیل خریدار ندارد.
هر چند راهداری و حملونقل جادهای استان اخیراً سیبزمینی را به عنوان یکی از محصولات صادراتی از پایانه مرزی بیله سوار عنوان کرده است اما تلاش خبرنگار مهر برای دریافت میزان صادرات و مقایسه آن با سال گذشته هم نه از سوی این اداره کل و نه از سوی گمرک اعلام نشد.
در خصوص میزان صادرات صنعت و معدن استان نیز مدتها است سکوت اختیار کرده و تنها هرازگاهی بخش خصوصی از کاهش صادرات اردبیل میگوید.
با این وجود رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: بازار محصولات کشاورزی اردبیل مطلوب نیست و محصولات تولیدی روی دست کشاورزان مانده است.
صدیف بدری تصریح کرد: بخشی از این مشکلات به جهاد کشاورزی استان مرتبط است و بخشی به عدمحمایت دولت از کشاورزان که سیاستگذاری اقتصادی مطلوبی اعمال نشده است.
وی افزود: هر چند به عنوان مثال در پرداخت مطالبه گندم کاران، نمایندگان میتوانند حتی با تذکر به وزیر نسبت به پرداخت مطالبات تقاضای خود را مطرح کنند اما در عمل این دولت است که باید زمینه حمایتی از محصولات کشاورزی را فراهم کند.
متأسفانه کشاورزی اردبیل زیان ده شده و به عنوان مثال اردبیل رتبه ۲۷ ام در آبیاری مکانیزه را به خود اختصاص داده استنماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه کشاورزی اردبیل زیان ده شده و به عنوان مثال اردبیل رتبه ۲۷ ام در آبیاری مکانیزه را به خود اختصاص داده است.
وی تأکید کرد: در وضعیت فعلی سیبزمینی با قیمت کمتر از هزینه تمام شده در زمین زراعی به فروش میرسد و کشاورز از این منظر زیان میکند.
بدری با ذکر مثالی تصریح کرد: بازار ما را تلویزیون تولیدی کره اشباع کرده اما قادر نیستیم در مقابل خرید تلویزیون، سیب تولیدی خود را مبادله کنیم.
نگرانی از فساد محصولات تولیدی
کمبود انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی اضطرابی دیگر را به دل کشاورزان انداخته است. وقتی بازار محصول تولیدی را نمیخواهد و هیچ اقدام در خوری برای صادرات صورت نگرفته، دستهای پینهبسته کشاورز از فساد محصولاتی که ماهها با خون دل پرورش داده میلرزد.
بطوریکه محصولات باغی در حال برداشت بوده و بخش عمده آن عمر کوتاهی دارد که موجب شده نگرانی از خرابی به دنبال داشته باشد.
تمامی بیتوجهی به محور توسعه استان اردبیل در حالی تداوم دارد که درونزایی اقتصاد و قطع وابستگی در تولیدات مختلف از جمله کشاورزی از تأکیدات اقتصاد مقاومتی است.
امروز باید پرسید جهاد کشاورزی اردبیل چگونه تعارض محصولات روی دست مانده کشاورزان را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی پاسخگو است؟
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