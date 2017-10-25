چین احتمالا امسال برای پایان دادن به حکومت دلار برنامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، چین به دنبال انجام یک حرکت مهم در برابر حکومت جهای دلار است و احتمالا این حرکت به همین زوودی و امسال انجام خواهد شد.

استراتژی جدید با حساب کردن روی کمک بازارهای انرژی این است؛ پکن ظرف ماه‌های آینده روش جدیدی برای قیمت‌گذاری نفت معرفی خواهد کرد اما بر خلاف قراردادهایی که بر اساس دلار آمریکا منعقد می‌شوند و درحال حاضر بر بازارهای جهانی حکومت می‌کنند، این بنچ‌مارک از واحد پولی چین استفاده می‌کند. درصورتی‌که به کارگیری این روش، آن‌طور که چین امیدوار است، به طور گسترده اتفاق بیافتد، در این صورت گام بزرگی برای به چالش کشیدن موقعیت دلار به عنوان قدرتمندترین واحد پولی جهان، برداشته شده است.

چین بزرگترین واردکننده نفت است و به این ترتیب منطق پکن حکم می‌کند که واحد پولی چین باید مهمترین کالای اقتصاد جهانی را قیمت‌گذاری کند. اما فراتر از آن دور شدن از دلار برای کشورهایی مانند چین و روسیه به یک اولویت استراتژیک تبدیل شده است. هدف هردوی این کشورها در نهایت این است که وابستگی خود را به این پول سبز کاهش دهند تا آسیب‌پذیری خود نسبت به ریسک ارز آمریکا و سیاست‌گذاری‌های رژیم تحریم‌های آمریکایی، محدود کنند.

برنامه بر این است که با استفاده از قراردادهای پیش‌خرید با پشتوانه طلا، نفت را به یوان قیمت‌گذاری کنند. اما مسیر پیش رو طولانی و فرسایشی خواهد بود.

پکن با بازارهای نفت دیرباور و بدگمان روبرو است و دیدگاه جهانی این است که این بنچ‌مارک بیش از حد تحت کنترل دولتی خواهد بود. این عوامل باعث می‌شود حرکت چین به سوی شکل دادن یک بنچ‌مارک معتبر نفتی، که بتواند با بنچ‌مارک‌های دلاری برنت و تگزاس غرب آمریکا رقابت کند، کند شود.

معماران طرح پترو-یوآن با سربالایی دشوار از جایگاه درآوردن پترو-دلار مواجه هستند که به همراه آن باید با عادت بیش از ۴۰ ساله قیمت‌گذاری نفت به دلار هم مقابله کنند. جلب کردن علاقه بازارهای تثبیت شده و فعال اروپا و خاورمیانه که تا به امروز بیش از دو سوم نفت جهان را که ارزشی بالغ بر چندین تریلیون دلار دارد قیمت‌گذاری می‌کردند، چالش مهم دیگریست.

یک مانع دیگر در سر راه هدف جاه‌طلبانه چین برای قیمت‌گذاری نفت به یوآن، خود یوآن است! این واح پولی هنوز کاملا قابل تبدیل نیست. قیمت یوآن روزانه تثبیت می‌شود و نسبت به مداخلات مصون است و در معرض کنترل‌های پولی قرار دارد.

با در نظر گرفتن این رژیم کنترل سخت بر روی پول، بسیاری از بازیگران جهانی فرض می‌کنند که بنچ‌مارک نفتی با حاکمیت یوآن، به شدت تحت کنترل پکن قرار خواهد داشت.

به احتمال زیاد چین در این رابطه با تامین‌کننده‌های اصلی نفت خود در روسیه و آسیا رای‌زنی خواهد کرد. برخی از این تامین‌کننده‌ها همین حالا قبول کرده‌اند که به ازای تحویل محموله‌های خود یوآن دریافت کنند و نفت خود را با بنچ‌مارک چینی قیمت‌گذاری کنند. عراق روسیه و اندونزی همگی به تجارت‌های غیر دلاری روی خوش نشان داده‌اند و چین به عنوان یک وارد کننده بزرگ برای به دست آوردن قراردادهای نفتی به یوآن بیشتر و بیشتر فشار خواهد آورد.