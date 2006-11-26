آمار نهایی تایید و ردصلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها در مازندران اعلام شد

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: از مجموع تعداد کل ثبت نام کنندگان که 16 هزار و 605 نفر بودند تعداد 777 نفر توسط هیات اجرائی در سطح شهرها و روستاهای مازندران رد صلاحیت شدند.

اسماعیل فدایی ادامه داد: رد صلاحیت شده ها که 7/4 درصد داوطلبان را تشکیل می دهند 180 نفر مربوط به حوزه شهری و 597 نفر مربوط به حوزه های روستائی می باشند.

وی تصریح کرد: از تعداد کل 777 نفر رد صلاحیت شده توسط هیات های اجرائی شهرستان و بخش تعداد 208 نفر توسط هیات های نظارت تایید شدند و تعداد 569 نفر مجددا توسط هیات های نظارت رد صلاحیت شدند و از این تعداد رد صلاحیت شده توسط هیات های نظارت و اجرائی تعداد 117 نفر مربوط به حوزه های شهری و تعداد 452 نفر مربوط به حوزه های روستائی می باشند.

فدایی خاطرنشان کرد: از مجموع تایید شدگان توسط هیات های نظارت تعداد 63 نفر مربوط به حوزه های شهری و تعداد 145 نفر مربوط به روستاها می باشند.

شایان ذکر است تا 2 آذر ماه 85 تعداد کل داوطلبان منصرف شده برابر با 224 نفر می باشند که از این تعداد 47 نفر از حوزه های شهری و تعداد 177 نفر از حوزه های روستائی می باشند.