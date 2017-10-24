روحانی آسیب دیده در مترو جان سپرد/ بازجویی از قاتل ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بازپرس کشیک قتل پایتخت با تایید خبر فوت روحانی که بعدازظهر امروز در نزدیکی مترو امام خمینی مجروح شده بود، گفت: با همکاری عوامل پلیس فرد ضارب که از متهمان سابقه دار نیز است در همان دقایق اولیه دستگیر شد و با فوت روحانی زخمی که در بیمارستان بستری بود متهم تحت بازجویی های جنایی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش تلاش برای نجات جان روحانی مضروب در حالی ادامه داشت که وی به شدت از سوی متهم سابقه داری که با توجه به تحقیقات اولیه پلیسی دارای سه فقره سابقه کیفری است مجروح شده بود.

مدیرروستا بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی گفت: عامل حمله به یک روحانی در پلکان ایستگاه مترو امام خمینی یک متهم سابقه دار است که بر اساس تحقیقات اولیه ماموران کلانتری ۱۱۳ بازار ۳ بار به زندان رفته و سابقه مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر را در کارنامه کیفری خود داشته است.

در حال حاضر متهم به قتل در بازداشت به سر می برد تا انگیزه وی از حمله به فرد روحانی مشخص شود.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.