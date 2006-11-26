آغاز تولید انبوه خودروی تندر از 15 بهمن ماه امسال

به گزارش خبرگزاری "مهر" ، مدیرعامل پارس خودرو در جریان بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از خط تولید تندر درشرکت سایپا با ارایه گزارشی از مراحل مختلف احداث و تولید خودروی تندر، گفت: خودروی تندر یا ال90 در گروه خودروسازی سایپا از 15 بهمن ماه سال جاری به صورت انبوه آغازمی شود.

امیری با اشاره به تحویل این خودرو از 15 اسفند ماه سال جاری ، افزود: سایپا نخستین خودروساز ایرانی تولید کننده این خودرو به صورت انبوه است که طی سال آینده میزان تولید به 90 هزار دستگاه خواهد رسید.

وی با اشاره به این که در سال 87 ظرفیت نهایی این خودرو به 150 هزار دستگاه خواهد رسید، تصریح کرد: براساس جدول ارائه شده شرکت رنو، امسال حدود 2 هزاردستگاه خودروی تندر توسط پارس خودرو تولید و به بازار عرضه خواهد شد.

مدیرعامل پارس خودرو همچنین از تولید وعرضه حدود 125 هزار دستگاه خودروی تندر در سال آینده خبرداد و خاطرنشان کرد: ازاین میزان سهم سایپا 90 هزار دستگاه و سهم ایران خودرو 35 هزار دستگاه است.

سایپا در مرحله پیش تولید اول این خودرو 20 دستگاه تولید کرده و درمرحله دوم پیش تولید 30 دستگاه تا 20 آذرتولید می کند و درمرحله پیش تولید انبوه نیز150 دستگاه تندراز 20 آذرتا 15 بهمن ماه تولید و از15 بهمن تولید انبوه و تجاری درگروه سایپا آغاز می شود.

این خودرو تا کنون حدود 40 هزارکیلومترتست جاده را پشت سرگذاشته است.

گفتنی است، اعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران امروز صبح از خطوط تولید تندر و مراحل تولید آزمایشی و انبوه این نوع خودرو در سایپا بازدید کردند.