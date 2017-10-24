موضوع مدرسه راه شهدا ارومیه پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش،سیدمحمد بطحایی طی تماس تلفنی در نشست معلمان با مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش افزود:همکاران شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتند امیدوارم با پیگیری مقامات قضایی مسببین اتفاق ناگوار شناسایی شوند.

وی ادامه داد: از این موضوع بسیار ناراحت هستیم و از معلمان سپاسگذاریم که شرایط سخت روز گذشته را تحمل کردند و با سرفرازی از این موضوع بیرون آمدند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش نیز در نشست با معلمان مدرسه راه شهدا ارومیه گفت: صبر و نوع دوستی معلمان این مدرسه بسیار مطلوب و قابل تقدیر است.

حسین بزرگ زاده در این دیدار افزود: امور را باید با تدبیر اداره کرد چرا که امروز کسانی موفق هستند که کارهای خود را با اهداف متعالی و با مدیریت خوب پیش ببرند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این نشست اظهار داشت: برخی مسایل و موضوعات همواره باید مدیریت شود و معلمان ما باید افرادی صبور و مدیر باشند.

فریدون سید مصطفوی افزود: شغل معلمی بسیار سخت است اما در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام سختی های بسیاری را برای حفظ آب و خاک تحمل کردند که قابل تامل است.

وی بیان کرد: معلمان سربازان خط اول تعلیم و تربیت کشور هستند و باید با استقامت و عشق به کار خود ادامه دهند