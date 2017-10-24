نحوه برگزاری سمینارهای فرهنگی و آموزشی در هرمزگان ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، منصور اخلاقی پور در نشست کمیته ساماندهی سمینارها، همایش ها و کارگاه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی هرمزگان بیان داشت: در سال جاری شاهد موجی از سمینارها و همایش‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در هرمزگان بودیم که برگزاری آنها روند مشخصی نداشته و همین امر موجب شده تا بسترساز تخلفاتی شود که مستقیما بر روح و فرهنگ جامعه تاثیرگذار است که این موضوع در قالب تشکیل یک کمیته، ساماندهی شد.

اخلاقی‌پور بر حساسیت این موضوع تاکید کرد و اظهار داشت: این سمینارها مستقیما بر روح و روان مردم و فرهنگ جامعه تاثیر می‌گذارند و باید نظارت لازم بر محتوا و شکل برگزاری آن صورت گیرد.

وی به یکی از سمینارهای برگزار شده در مرکز استان هرمزگان در تیرماه اشاره کرد و افزود: مدرس این سمینار که در تبلیغات به عنوان «دکتر» معرفی شده بود پس از بررسی مشخص شد که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و در حال تحصیل در مقطع فوق دیپلم بوده و به طور کلی صلاحیت تدریس آن موضوع سمینار را نداشته است.

وی گفت: تعدد متولیان صدور مجوز جهت برگزاری سمینارها و کارگاه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی موجب شده تا ضمن ایجاد سردرگمی برای موسسات دارای مجوز رسمی، زمینه بروز تخلفات افراد بدون مجوز فراهم شود.

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان تاکید کرد: استفاده از عناوین فریب دهنده و پوپولیستی برای جذب مخاطب به هر قیمتی و همچنین افزودن پیشوندهای پروفسور، دکتر و استاد بدون مدرک مستدل به ویژه در زمینه روانشناسی زرد برای این سمینارها و کارگاه‌ها باب شده که نیازمند نظارت مناسب است.

اخلاقی‌پور با بیان اینکه موضوعات آموزشی را باید جدی گرفت، خاطر نشان کرد: آسیب این همایش‌های غیرعلمی به ویژه در زمینه آموزش‌های خانواده می‌تواند موجی از فرهنگ‌های کاذب را در خانواده‌ها و جامعه بسط و گسترش دهد که تبعات آن در بلند مدت نمود خواهد یافت.

وی یادآور شد: البته از سوی دیگر نیز باید از موسسات و سازمان‌های رسمی و مجوزدار در این زمینه و همچنین برگزاری سمینارها و همایش‌های اصولی و مورد نیاز جامعه حمایت کرد و برای ارتقا کمی و کیفی آنها همکاری لازم را اعمال نمود تا شاهد برگزاری برنامه‌هایی با حضور اساتید برجسته کشوری و حتی بین‌المللی در هرمزگان باشیم.

وی تصریح کرد: جهت جلوگیری از آسیب‌های احتمالی برگزاری سمینارهای غیرعلمی و حمایت از برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای مورد نیاز جامعه در این کمیته آئین نامه‌ای تنظیم شده که جهت تصویب و اجرا به شورای فرهنگ عمومی استان ارسال می‌شود تا به یک وحدت رویه و نظارت حداکثری دست یابیم.

مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان با بیان اینکه برخی می‌گویند چرا برای خود و استانداری کار و دردسر جدید می تراشید، این امورات غیر ضروری را به دستگاه‌های دیگر محول کنید، تاکید کرد: رویکرد ما در اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری رسیدگی به امورات فرهنگی و اجتماعی است که تا به حال مورد توجه کافی و لازم قرار نگرفته‌اند و در این زمینه حاضریم هر هزینه‌ای را بپردازیم.