پادشاه مغرب سه وزیر را برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پادشاه مغرب سه تن از وزرای دولت را به علت بحران منطقه ریف برکنار کرد.

بر اساس این گزارش، «محمد ششم» پادشاه مغرب روز سه شنبه دستور برکناری سه وزیر بهداشت، آموزش و پرورش و مسکن را صادر نمود.

پادشاه مغرب روز یکشنبه نیز در تغییری چشمگیر دست کم ۴۳ فرمانده و ژنرال ارتش این کشور را برکنار و افراد جدیدی را جایگزین آنها کرد.

پادشاه مغرب در سخنانی گفته بود که با مسئولانی که در وظایف خود کم کاری می کنند یا افرادی که پرونده فساد دارند با قاطعیت مقابله خواهد کرد و افزوده بود که زمان مقابله قاطعانه با مفسدان فرا رسیده است.