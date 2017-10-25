شهروندان و مدیرت شهری در کنار یکدیگر مشکلات رشت را حل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی در نخستین نشست خبری به عنوان شهردار رشت که غروب سه شنبه برگزار شد با بیان اینکه حقوق شهروندی باید از سوی شهروندان مطالبه شود اظهار کرد: همانطور که شهرداری در قبال شهروندان وظیفه دارد، شهروندان نیز در مقابل مدیریت شهری وظایفی بر عهده دارند.

وی با اشاره به بدهی ۷۳۰ میلیارد تومانی شهرداری رشت افزود: پنج هزار پرونده در حوزه تخلفات در شهرداری موجود است که باعث شده حقوق شهروندی سایر جامعه شهری رشت محقق نشود.

شهردار رشت همچنین از تحقق کمتر از ۵۰ درصدی بودجه سال گذشته شهرداری خبر داد و تصریح کرد: از کل بودجه سال گذشته تنها ۳۹۲ میلیارد تومان محقق شده است و با هزینه جاری هر ماهه شهرداری رشت، عملا بودجه ای برای فعالیت های عمرانی باقی نمی ماند.

نصرتی ادامه داد: با وجود این نمی توان فعالیت های عمرانی را تعطیل کرد.

وی رشت را شهری گردشگرپذیر برشمرد که مقصد گردشگری نیست و گفت: اگر بخواهیم رشت را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم باید بتوانیم با رفع مشکلات شهر، سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری در رشت ترغیب کنیم.

شهردار رشت با بیان اینکه ورودی شهر رشت با مرکز لندفیل سراوان که شرایط مطلوبی ندارد سبب عدم ترغیب گردشگران برای ورود و استقرار در رشت می شود و افزود: در لندفیل سراوان روزانه یک هزار و ۱۰۰ تن زباله تخلیه می شود که ۵۰۰ تن آن مربوط به شهر رشت نیست اما پاسخگویی ها درباره این وضعیت به مدیریت شهری رشت واگذار می شود.

وی راهکار حل مشکلات لندفیل سراوان را عزم ملی و استانی عنوان و اظهار کرد: برای حل مشکل لندفیل سراوان، همه دستگاه ها باید همکاری کنند.

نصرتی همینطور به بازنگری در پروژه پیاده راه فرهنگی رشت نیز اشاره کرد و افزود: برای جذب گردشگران و سرمایه گذاران که رشت را تبدیل به مقصد گردشگری خواهند کرد نیازمند بازنگری در طرح ها و پروژه ها هستیم و پیاده راه فرهنگی رشت نیز به عنوان طولانی ترین پیاده راه برای ایفای نقش خود به عنوان یک جاذبه گردشگری باید بازنگری شود.

شهردار رشت ادامه داد: اگر قرار باشد پیاده راه به عنوان یک جاذبه مورد توجه قرار گیرد نباید ترافیک ناشی از آن به ۱۲ خیابان شهر تحمیل شده و عملا زمان سفرهای درون شهری را از ۱۰ دقیقه به ۵۰ دقیقه برساند.

وی تاکید کرد: برای رفع مشکلات شهر همه باید در کنار یکدیگر اعم از شهروندان، شهرداری و سایر دستگاه ها به وظایف خود در قبال شهر عمل کنند.

نصرتی افزود: مطمئنا با پویایی بیشتر و تغییر رویکرد نسبت به گذشته می توانیم مشکلات شهر را رفع کنیم.

به گفته وی، هم اکنون رشت از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی در رتبه ۲۶ کشور قرار دارد. این در حالی است که در سال ۱۳۵۵ جزء پنج شهر توسعه یافته کشور شناخته می شد.

نصرتی در شهریور ماه امسال با ۱۱ رای اعضای شورای رشت انتخاب شد. وی ۱۲ سال به عنوان شهردار قزوین بود.