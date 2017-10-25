رفع سد معبر با قید فوریت در رباط کریم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ سیّد محمد میرزمانی صبح امروز در اولین جلسه شورای معاونین شهرداری رباط کریم با بیان این که شهرداری در کنار همه وظایفی که برعهده دارد، یک نهاد اجرایی محسوب می شود، اظهار داشت: این جلسات به صورت هفتگی تداوم خواهد داشت و مواردی که مطرح می شود در جلسه اقدامات صورت گرفته بررسی و توسط معاونین تشریح می شود.

شهردار رباط کریم در این جلسه به تشریح سیاست های خود در همه حوزه ها پرداخت و ادامه داد: ماموران کنترل و نظارت باید لباس های متحدالشکل داشته باشند، ضمن این که باید در مواجهه با هرگونه تخلفات ساختمانی رعایت احترام و ادب از سوی ماموران مد نظر قرار گیرد .

میرزمانی ادامه داد: با توجه به برنامه های آتی به همراه اعضای شورای شهر هر هفته در یکی از محلات شهر حضور خواهیم یافت و طرح جهادی توسط حوزه خدمات شهری با تمام تجهیزات و امکانات در آن محله اجرا خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح رفع سد معبر با قید فوریت اجرا شود چرا که حقوق عابرین پیاده نباید توسط برخی افراد نادیده گرفته شود ضمن اینکه مقدمات لازم برای ساماندهی دستفروشان در دستور کار قرار می گیرد.

شهردار رباط کریم همچنین در حوزه شهرسازی نسبت به شناسایی و نصب تابلوهای محدوده و حریم شهر رباط کریم تاکید کرد و گفت: تابلوهایی با الگو برداری از شاخصه های تاریخی و هویتی این شهر طراحی شده، در ورودی و خروجی های شهر نصب شود تا بتوان علاوه بر خدمات دهی بهتر به فعل و انفعالات حریم محدوده شهری نیز بهتر نظارت کرد.

وی به حوزه روابط عمومی نیز دستور داد تا کلیه فعالیت ها را در وب سایت شهرداری و از طریق ابزارهای موجود اطلاع رسانی کند و در همین راستا نیز اطلاع رسانی سطح شهر به موقع و تبلیغات شهری و اصناف نیز طی یک برنامه زمان بندی شده ساماندهی شود.

در این جلسه همچنین معاونین و مدیران عامل سازمانها به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت بهبود وضعیت و همچنین رفع موانع و مشکلات موجود پرداختند و شهردار رباط کریم ضمن استماع موارد راهکارها و دیدگاه های خود را بیان نمود .