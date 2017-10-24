۱۱۲۰ نخ سیگار قاچاق در فاروج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله نوروزی اظهار کرد: با تلاش مأموران پلیس اطلاعات این فرماندهی تعداد یک هزار و ۱۲۰ نخ انواع سیگار قاچاق در این شهرستان کشف شد.
این مقام انتظامی ارزش ریالی این کالای قاچاق را دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه یک متهم که در امر قاچاق سیگار فعالیت داشته، دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فاروج بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ نوروزی با اشاره به اینکه ترغیب و تشویق دشمنان به استفاده جوانان از مواد مخدر یکی از راههای ضربه زدن آنان به انقلاب است، تصریح کرد: مصرف سیگار نیز آغاز مبتلا شدن جوانان به دام اعتیاد این بلای خانمانسوز است.
وی گفت: همبستگی و انسجام جدی برای مقابله قاطعانه با معتادان و توزیعکنندگان خرد و کلان مواد مخدر و قاچاق کالا بهطور مستمر در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.
نظر شما