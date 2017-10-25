محمودی شاه نشین سخنران راهپیمایی ۱۳ آبان شهر قدس

حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم میر احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم فهیم و ولایتمدار کشور عزیزمان باز هم در روز ۱۳ آبان و روز ملی استکبار ستیزی با فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» پاسخ اظهارات اخیر رییس جمهور آمریکا را خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی بسیار بزرگ برای نشان دادن خشم و انزجار از دشمنان اسلامی است، افزود: در قدس نیز، مردم بار دیگر حماسه بزرگی رقم خواهند زد و با شعارهای ضد استکباری خود نشان خواهند داد، که همیشه آگاه و هوشیار هستند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان قدس سپس به برخی از برنامه های در نظر گرفته شده برای گرامیداشت روز ۱۳ آبان در این شهرستان اشاره کرد و گفت: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان راس ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه به تفکیک آقایان و بانوان از مسیر خیابان شهید بهشتی(عوارضی)، خیابان نبوی مقابل مسجد امام رضا (ع) آغاز و به سمت خیابان شهید فصیحی، مقابل اداره آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت.

میر احمدی اضافه کرد: نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان قدس در روز سیزده آبان اقدام به عضو گیری رایگان خواهد کرد.

امام جمعه قدس بیان کرد: سخنران مراسم نیز محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهرستان های قدس.شهریار .ملارد در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.