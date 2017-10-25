مدیرکل هماهنگی و امور اجرایی مشارکتهای مردمی کمیته امداد در تشریح نحوه استفاده از روشهای نوین و الکترونیکی برای رفع فقرزدایی در کمیته امداد با بیان اینکه روشهای نوین کمکهای الکترونیکی خیران روند رسیدگی به امور فقرا را سهولت میکند، گفت: ساماندهی جمعآوری کمکهای خیران با استفاده از روشهای نوین از برنامههای مهم حوزه مشارکتهای مردمی کمیته امداد است که رسیدن به این نقطه مطلوب و آرمانی با توجه به زیرساختهای مبادلات مالی و اینترنتی و توسعه آن امکانپذیر خواهد شد.
وی بابیان اینکه کمیته امداد به دنبال بستر مناسبی در پرداخت الکترونیکی به طور ایمن و سریع در ارتباط با ساماندهی توسعه مشارکتهای مردمی به نیازمندان است، افزود: بهرهگیری از مشارکتهای مردمی روزبهروز نوینتر شده و علاوه بر آن کاهش هزینههای اجرایی و کیفیت، بخشی از خدمات این نهاد به نیازمندان جامعه را افزایش داده است.
رستگار بیان داشت: روشهای الکترونیکی و نوین خیران بهسادگی میتوانند از طریق گوشیهای همراه، اپلیکشن، عابر بانک و خودپرداز بانکها بهسادگی کمکهای خود را در اختیار نیازمندان قرار دهند.
مدیرکل هماهنگی و امور اجرایی مشارکتهای مردمی کمیته امداد با اشاره ایجاد یک اپلیکشن جدید درزمینه صدقات ادامه داد: ویژگی این اپلیکشن: دریافت کمکهای عام و خاص مشترکهای صدقات و خیران، یکپارچگی بودن این نرمافزار در تمام کشور، تسهیل و تسریع کمکرسانی خیران و مهمترین مزیت این اپلیکشن بازخورد به مشترکهای صدقات و خیران از طریق دریافت پیامک است.
علی الهیاری مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان نیز با اشاره به اینکه هماکنون ۵۳ هزار خانوار هرمزگانی تحت حمایت کمیته امداد هستند، اذعان کرد: همین تعداد خانوار نیز از اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد و نیازمند کمک در هرمزگان وجود دارد که از طریق اعطای تسهیلات اشتغالزایی و کمکهای موردی از خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند.
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در ادامه به تشریح عملکرد دو سال اخیر کمیته امداد در حوزه جلب حمایتهای مردمی پرداخت از هرمزگان بهعنوان استانی پیشرو در طراحی و استفاده از سامانهها و بهرهگیری از فضای الکترونیک یادکرد و گفت: راهاندازی سامانه تلفن گویای ۳۲۸۸ و اپلیکشن «ناب» بهمنظور فراهم نمودن بستر برای رفاه حال عموم مردم در پرداخت کمکهای نقدی به نیازمندان از افتخارات کمیته امداد هرمزگان است.
وی در توضیح چگونگی استفاده از اپلیکشن ناب، بیان کرد: برای نصب این نرمافزار، کافی است که عدد ۱۰ را به ۳۰۰۰۷۶۳۹ ارسال و پس از دریافت نرمافزار، آن را روی تلفن همراه خود نصب کنید؛ این نرمافزار تحت وب نیست و بدون اینترنت نیز میتوان از آن استفاده کرد.
الهیاری افزود: باوجوداین دو سامانه، همه هموطنان در هر نقطه از کشور میتوانند کمکهای خود در قالب صدقات، جشن عاطفهها، جشن نیکوکاری، درمان محرومان، جهیزیه نوعروسان نیازمند، تحصیل فرزندان مددجویان بهصورت غیرحضوری پرداخت کنند.
