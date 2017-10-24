بیانیه قطر درباره بحران با چهار کشور عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه قطر در بیانیه ای از سخنان «شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت پیرامون بحران قطر که در افتتاحیه مجلس امت کویت بیان گردید تمجید کرد.

بر اساس این بیانیه، قطر بر اساس درخواست امیر کویت از شهروندان قطری خواست هیچ توهینی به مقامات و شخصیت‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نداشته باشند.

این بیانیه می افزاید که قطر به عادلانه بودن موضع خود در قبال این بحران ایمان دارد و بر گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل و اصول و ارزش های خود تاکید می کند.

در بیانیه مذکور همچنین بر حق قطر در «دفاع مشروع» از خود در همه محافل بین‌المللی تاکید شده است.

گفتنی است که چهار کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده اند.