سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه رقابت دولت با بخش خصوصی مشکل اساسی اقتصاد ایران است، ابراز داشت: بیش از ۸۵ درصد واگذاریها به بخشهایی است که دولت بر آن سلطه دارد و از رانت استفاده میکند اما دولت بهجای ارائه خدمات با بخش خصوصی رقابت میکند لذا نگاه انقلابی خود مردم در عرصه تولید بود که بخش خصوصی توانست خود را نشان دهد.
وی ضمن انتقاد از اینکه ۳۵ درصد برنامه توسعه تاکنون عملیاتی شده است، با ابراز اینکه در حوزه قانونگذاری و نظارت مدیریت برنامهریزی مشکلاتی وجود دارد، افزود: وظیفه اصلی نماینده مجلس قانونگذاری و سپس نظارت بر اجرا است، ما بهجای خیلی از مسئولان از پایینترین تا بالاترین امور جوابگو و پیگیر هستیم لذا قانون را نمیتوانیم خوب تدوین کنیم و دولتها نیز با ابزارهای مختلف قانون را تغییر میدهند.
مجلس با احدی عهد اخوت نبسته است
نماینده مردم شاهرود و میامی با اشاره به برخی مشکلات فرآیندی در دیوان محاسبات، ابراز داشت: ابزارهای نظارتی نماینده مجلس تذکر، سؤال و استیضاح است، زمانی به تذکرات بهخوبی عمل نمیشود وزیر باید در مجلس پاسخ دهد و اگر نمایندگان قانع نشدند وزیر کارت زرد دریافت میکند و در این راستا مجلس عهد اخوت با کسی نبسته است.
حسینی شاهرودی همچنین با اقدامات وسیع دولت در حوزه نفت و پتروشیمی برخی استانهای جنوبی کشور، تصریح کرد: استان سمنان همپای کشور توسعه پیدا نکرده و از ظرفیتهای آن بهخوبی استفادهنشده است.
وی بابیان اینکه گفتمان بین نمایندگان کشور و دستگاههای اجرایی باید تبدیل به اجرا شود، افزود: همه دولتها قائل به این هستند قوانینی که در مجلس شورای اسلامی گذرانده شده را اجرایی کنند که تاکنون شاید ۳۰ تا ۳۵ درصد اجرایی نشده و شاید مشکلاتی در مسیر راه بوده است.
حسینی شاهرود فقدان انسجام و هماهنگی مدیریتی بین بخشی را عامل اصلی عملیاتی نشدن گفتمان مشترک بین دولت و مجلس دانست.
برای روانسازی اشتغال نیازمند راهکار هستیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه پتانسیل بالا و ظرفیت عظیمی در استان سمنان نهفته است، ابراز داشت: درگذشته جمعیت روستایی ۷۰ درصد و جمعیت شهری ۳۰ درصد بود اما در شرایط کنونی این توازن بههمریخته است و به گفته سازمان ملل باید در سال ۲۰۲۰ باید به آن میرسیدیم اما اکنون طبق آمار سال ۹۵ به آن دستیافتیم، حال باید آسیبشناسی کنیم چرا این اتفاق افتاد، آیا حال روستایی ما خوب است؟ روستاییهایی که فرزند آنها به دلیل نداشتن شغل برای ایجاد معیشت به شهرها کوچ میکنند.
حسینی شاهرودی در ادامه تصریح کرد: جمعیت شرق استان سمنان نشان میدهد که آمار ما از میانگین جمعیت کشور بسیار کمتر است، یعنی ما نصف رشد کشور که ۱۸۰درصد ظرف ۴۰ سال گذشته بود در شهرستان شاهرود و میامی داشتیم و همینطور رشد را در کلانشهرها و مراکز استانها نشان میدهد از ظرفیتهای عظیم استانها خصوصاً در روستاها استفادهنشده که برای روانسازی شغل و اشتغال نیازمند راهکار هستیم.
وی با بیان اینکه رشد افزایش جمعیت در شرق استان سمنان ۱۰۰ درصد است و نسبت به کشور ۸۰ درصد عقب هستیم و نزدیک ۱۳۰ روستای شاهرود بدون سکنه است، افزود: علیرغم فراهم بودن امکانات زیرساختی به فکر اشتغال نبودیم و طبیعتاً جاذبههای اشتغال در مرکز استانها و شهرهای بزرگ خیلی بیشتر است.
نماینده مردم شاهرود و میامی بابیان اینکه باید از ظرفیت گردشگری منطقه شاهرود و میامی به نحو احسن استفاده کرد، ابراز داشت: با رویکرد اقتصاد مقاومتی توانستیم ۸۵۰ گردشگر خارجی را جذب کنیم در صورتی که باوجود عرفایی مانند ابن یمین فرومدی، شیخ حسن جوری، شیخ ابوالحسن خرقانی و بازید بسطامی باید اکو توریسم عرفانی را در منطقه رونق دهیم، شاهرود و میامی قدمتی بین پنج تا هفت هزار سال قبل از میلاد را در دل خود نهفته دارد که باید از این فرصت ویژه بهره برد.
