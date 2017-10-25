قیمت نفت دوباره به سمت ۵۸ دلار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه پس از این‌که بزرگترین صادرکننده نفت، عربستان سعودی، اعلام کرد برای پایان دادن به عرضه بیش از حد در بازار مصمم شده است، قیمت نفت برنت دوباره به سوی ۵۸ دلار افزایش یافت، در حالی که قیمت‌ها همچنین با پیش‌بینی کاهش بیشتر ذخایر انبارهای نفت خام آمریکا تقویت شد.

وزیر نفت عربستان سعودی گفت که تمرکز أین کشور همچنان بر کاهش ذخایر نفت کشورهای صنعتی تا سطح میانگین ۵ ساله آنها می‌باشد و به این ترتیب احتمال تمدید توافق کاهش تولید را، بعد از اتمام موعد آن بالا برد.

بازار نفت نگران بود که وقتی مدت توافق کاهش تولید اوپک و تولیدکنندگان مهم به پایان برسد، تولیدکنندگان صادرات خود را دوباره افزایش داده و باعث افت قیمت‌ها شوند.

وزیر نفت عربستان، خالد الفلیح به رویترز گفت: وقتی ما به سطح میانگین ۵ ساله نزدیک شدیم آنگاه تصمیم خواهیم گرفت که چگونه به آرامی از توافق موجود خارج شویم و شاید توافقی دیگر برای متوازن نگاه داشتن عرضه و تقاضا به دست آوریم تا دوباره به وضعیت ذخایر بیش از حد در انبارها باز نگردیم.

قیمت نفت برنت، بنچ مارک جهانی قیمت نفت، با ۲۲ سنت افزایش به بشکه‌ای ۵۷.۵۹ دلار رسید. در ۲۶ سپتامبر این شاخص نفتی به قیمت ۵۹.۴۹ دلار دست یافت که بالاترین مقدار آن از ماه جولای ۲۰۱۵ تاکنون بود.

نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا هم با ۳۴ سنت افزایش در قیمت ۵۲.۲۴ دلار معامله شد.

قیمت‌ها همچنین با انتظار از این‌که در آخرین گزارش‌های هفتگی این ماه، میزان ذخایر نفت خام آمریکا افتی ۲.۵ میلیون بشکه‌ای را نشان خواهد داد، تقویت شد. به این ترتیب این پنجمین هفته متوالی از افت ذخایر آمریکا خواهد بود که این نشانه‌ای از این است که کاهش تولیدات به رهبری اوپک جواب داده است.

گزارش موسسه سوخت آمریکا که یک گروه صنعتی است، راس ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه به وقت جهانی روز سه‌شنبه منتشر می‌شود. داده‌های معتبرتر اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.