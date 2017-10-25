هفتمین سوگواره تعزیه استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانشیر یاراحمدی افزود: هفتمین سوگواره تعزیه با همت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، امام جمعه خارگ، انجمن هنرهای نمایشی، کانون تعزیه استان، هیئت تعزیه خوانی ابوالفضل خارگ و همراهی نهادهای فرهنگی هنری در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه در مجموع هفت مجلس تعزیه در این سوگواره حضور دارند، تصریح کرد: امروز مجلس های اربعین حسینی از بوشهر، عصر عاشورا از روستای میاندشت و شهادت حضرت علی اکبر، قاسم و عباس (ع) از سعدآباد برگزار شد.

یاراحمدی اظهار داشت: هدف از برگزاری این سوگواره شناخت از ظرفیت ها و پتانسیل تعزیه، برنامه ریزی برای آینده بهتر تعزیه در استان و آشنایی با فرهنگ عاشورایی است.

وی خاطرنشان کرد: در روز اول این سوگواره مجلس شهادت حر از روستای زیارت و مجلس شهادت حضرت عباس (ع) از برازجان اجرا شد.

یادآور می شود مراسم اختتامیه این سوگواره چهارم آبان ماه در حسینیه اعظم جزیره خارگ برگزار خواهد شد.