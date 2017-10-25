۳ آبان ۱۳۹۶، ۸:۲۹

مدیرکل ارشاد بوشهر:

طرح «هر اجرا یک کتاب» در استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: از سری برنامه های پایتخت کتاب ایران، طرح هر اجرای تئاتر، معرفی و اهداء یک کتاب به شهروندان، در استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارشاد بوشهر، حمیده ماحوزی افزود: با توجه به شرکت جوانان و علاقمندان بسیار زیاد در سالن های پلاتو برای تماشای تئاتر در استان و شهرستان‌ها، این طرح برای افزایش سرانه مطالعه  توسط انجمن نمایش برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح یک کتاب از سوی  انجمن نمایش انتخاب و به شرکت کنندگان معرفی  و اهداء می گردد تا پس از خواندن در اختیار دیگران قرار دهد.

ماحوزی بیان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه و طرح های متنوعی را جهت افزایش سرانه مطالعه برنامه ریزی کرده است که علاوه بر مرکز استان در سطح شهرستان ها نیز اجرا می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر خاطرنشان کرد: این اداره کل از طرح و برنامه هایی که در کتاب خوانی افراد جامعه تاثیرگذار باشد، حمایت می‌کند.

سال گذشته شهر بوشهر به عنوان سومین شهر پایتخت کتاب ایران معرفی شد.

