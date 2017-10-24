به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی عصر سه‌شنبه در نشست جمعی از نمایندگان کشاورزان و باغداران بخش آبپخش اظهار داشت: همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا در تعیین قیمت آب‌بها کمترین فشار به کشاورزان وارد شود.

وی اضافه کرد: قیمت تمام شده خرما در بازار، استعلام از سازمان‌های ذیربط و خود کشاورزان، سازمان جهاد کشاورزی استان، وضعیت شبکه‌های آبیاری بر حسب مدرن، نیمه مدرن و سنتی و همچنین استعلام از استان‌های هم‌جوار و قوانین و اسناد بالا دستی وزارت نیرو از شاخص‌های تعیین آب‌بها است.

رجایی بیان کرد: با وجود آیتم‌ها و شاخص‌های قانونی که دست قانونگذار را باز گذاشته است، تمام تلاش خود را در هیئت مدیره شرکت به کار بستیم تا آنجایی که امکان دارد قیمت آب‌بها را کمترین در نظر بگیریم و به نفع کشاورزان عمل کنیم.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر افزود: اولویت اصلی هر سدی بنا به دستورالعمل وزارت نیرو شرب است و پس از آن حقابه های زیست محیطی و در مراحل بعدی مصارف کشاورزی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه منطقه آبپخش جزو حقابه‌بران سد رییسعلی دلواری بوده، با وجود خشکسالی‌های فراروان و کاهش شدید مخزن سد ریسسعلی دلواری خود را موظف کردیم حجم آب قابل قبولی را به باغات آنها برسانیم.

رجائی از مسئولان بخش آبپخش و نمایندگان باغداران، مدیریت مصرف آب و تغییر روش‌های آبیاری را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد که به زودی طرح نخلستان نیز عملی و اجرا شود و شاهد نتیجه‌بخش بودن آن باشیم.