رشد ۲۰۰ درصدی اعتبارات آموزش و پرورش شهرستان دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، ارسلان زارع با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به آموزش و پرورش در مناطق محروم افزود: به واسطه نگاه مثبتی که دولت جمهوری اسلامی به امر مقدس تعلیم و تربیت داشته است شاهد رشد و توسعه قابل ملاحظه ای از ابعاد مختلف شاخص های آموزشی و پرورشی در مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم اقدامات خوبی در این مناطق صورت گرفت و با نگاه مثبت مصطفی سالاری استاندار سابق در اجرای طرح تقویت بنیه علمی و تاکید ایشان بر ادامه این طرح توسط استاندار جدید و حضور شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاری ها در اجرای این طرح امیدوار به کسب نتایج درخشانی در زمینه های علمی،آموزشی و کنکور سراسری هستیم.

زارع با بیان این که در توزیع اعتبارات توجه ویژه ای به آموزش و پرورش شده است، اظهار کرد: علیرغم همه کارهای سخت افزاری که در آموزش و پرورش اتفاق افتاده میزان افزایش سهمی که برای تعمیر و تجهیز مدارس در نظر گرفته شده بالاتر از میزان رشد درصدی کل اعتبارات شهرستان بود،یعنی میزان رشد اعتباری ۸۳ درصد بود اما در آموزش و پرورش بیش از دو برابر یعنی ۲۰۰ درصد بود که این نشان دهنده توجه بیشتر به آموزش و پرورش نسبت به سایر ادارات در توزیع اعتبارات است.