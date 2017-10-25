به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، کنگره آمریکا به سوی تنظیم بودجهای پیش میرود که به نام کاهش مالیات، به دولت اجازه میدهد در ۱۰ سال آینده، ۱.۵ تریلیون دلار کمتر از قبل، درآمد به دست آورد.
یک مشکل بزرگ این است که دولت در همین وضعیت موجود، به درآمد بیشتری نیاز دارد. البته بزرگترین دلیل که ساده و اجتناب ناپذیر است، این است که هر سال تعداد آمریکاییهایی که بازنشسته میشوند و به ادارات امنیت اجتماعی و مراقبتهای پزشکی مراجعه میکنند، میلیونها نفر بیشتر میشود.
در ژانویه، دفتر بودجه کنگره پیشبینی کرد کسری بودجه در سال ۲۰۱۸ برابر با ۴۸۷ میلیارد دلار میشود و تا سال ۲۰۲۷ نیز، به سه برابر این مقدار افزایش مییابد. هزینه مزیتهای اجتماعی که قرار است پا به سن گذاشتن نسل مربوط به دوره شکوفایی زاد و ولد (متولدین ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۴) به همراه داشته باشد، باعث تشدید افزایش کسری بودجه خواهد شد.
همین حالا هزینههای مربوط به امنیت اجتماعی و مراقبت پزشکی، حدود ۴۰ درصد از هزینهکردهای دولتی و ۸ درصد کل اقتصاد را به خود اختصاص داده است و تنها تغییری که این اعداد میتوانند داشته باشند، این است که بیشتر شوند.
در سال ۲۰۱۷، حدود ۴۵ میلیون آمریکایی رسیدهای پرداخت امنیت اجتماعی بازنشستگی را دریافت کردند. همچنین تا سال ۲۰۲۷ که بودجه جدید باعث خواهد شد در این دوره ۱۰ ساله ۱.۵ تریلیون دلار کمتر درآمد کسب شود، دولت باید به ۶۰ میلیون نفر خدمات بازنشستگی پرداخت کند.
این رشد سریع در دهه بعدی هم ادامه خواهد داشت تا آخرین نفر از نسل شکوفایی زادوولد هم، بازنشسته شود. تا سال ۲۰۳۳ بیش از ۷۷ میلیون آمریکایی واجد شرایط دریافت خدمات امنیت اجتماعی خواهند بود.
از آنجا که امید به زندگی همچنان در حال افزایش است، درصد بیشتری از این افراد تا بیش از ۸۵ سالگی عمر خواهند کرد که این گروه سنی نیازمند پرهزینهترین خدمات مراقبت پزشکی خواهد بود. از آنجایی که نسل بعدی نسبت به والدین خود، دارای فرزندان کمتری هستند، تعداد کارکنان مالیات دهندهای که پشتیبان یک فرد بازنشسته هستند از ۲.۸ نفر به ۲.۱ نفر کاهش خواهد یافت.
