۳ آبان ۱۳۹۶، ۰:۰۶

دانش آموز ۱۲ ساله در فیروزکوه غرق شد

فیروزکوه- یک دانش آموز ۱۲ ساله در استخری در شهرستان فیروزکوه غرق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پیش، یک دانش آموز حدودا ۱۲ ساله در استخری در شهرستان فیروزکوه غرق شد.

یکی از دست اندرکاران ورزش فیروزکوه با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: هنوز دلیل غرق شدن این نوجوان مشخص نیست.

وی با بیان این که در زمان شنای این دانش آموز در استخر غریق نجات ها نیز حاضر بودند، گفت: پزشکی قانونی در حال بررسی علت این حادثه غم انگیز است.

این شخص گفت: افراد حاضر در صحنه اظهار داشتند، که این نوجوان به محض غرق شدن و در فاصله ای کم جان خود را از دست داده است، البته این ادعا هنوز تایید نشده است.

