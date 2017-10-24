سناتور جف فلیک: ترامپ موقعیت جهانی آمریکا را تنزل داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جِف فلیک» و «باب کورکر» دو تن از سناتورهای جمهوریخواه در کنگره آمریکا روز سه شنبه «دونالد ترامپ» را هدف انتقادات تند و کوبنده خود قرار داده و وی را به اقدامات ویرانگر در عرصه سیاسی و تنزل دادن موقعیت این کشور در عرصه جهانی متهم ساختند.

سناتور جف فلیک جمهوریخواه کیه یکی از برجسته ترین منتقدان دونالد ترامپ به شمار می رود، روز سه شنبه در یک سخنرانی تأثیرگذار در صحن مجلس سنا اظهار داشت که خط مشی او با حزب متبوعش (جمهوریخواه) دیگر همخوانی ندارد و در انتخابات سال آینده کنگره شرکت نخواهد کرد.

وی در ادامه گفت که سیاست آمریکا به رفتار «بی پروایانه، ­­ظالمانه و فضاحت بار» کاخ سفید خو گرفته است.

سناتور فلیک که دوران فعالیتش در مجلس سنا سال آینده- ۲۰۱۸- به پایان می رسد، گفت: «با توجه به شرایطی که هم اکنون بر حزب جمهوریخواه حاکم است، جمهوریخواهی مانند من در حزب جایی ندارد».

سناتور «باب کورکر» نیز که از شرکت در انتخابات سال آینده انصراف داده است، پیشتر ترامپ را یک «دروغگو» خواند که به موقعیت این کشور در جهان لطمه زده است.

سناتور کورکر به خبرگزاری سی اِن اِن گفت: «رئیس جمهور با حقیقت بسیاری از موضوعات مشکل دارد».