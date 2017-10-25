به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، سن بازنشستگی آمریکا در حال افزایش است؛چراکه دولت به دنبال بالا بردن آن و در نتیجه نگه داشتن بیشتر کارگران در مشاغل است.

اما عمر افراد، متناسب با افزایش سن بازنشستگی، بیشتر نمی‌شود تا آنها هم بتوانند از اوقات فراغت و آسایش برابر با قبل استفاده کنند؛ به خصوص اینکه داده‌هایی که در هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که دوران سلامتی آمریکایی‌ها در حال کاهش است و میلیون‌ها نفر از کارگران میانسال، با چشم‌انداز بازنشستگی کوتاه‌تر و با جذابیتی بسیار کمتر از آنچه والدین آنها از آن بهره برده‌اند، روبه‌رو هستند.

طبق آمار، نرخ مرگ‌ و میر سالانه آمریکا از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵، حدود ۱.۲ درصد افزایش یافته است. این اولین بار است که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، این رقم نسبت به سال قبل خود افزایش می‌یابد و دومین بار است که از سال ۱۹۸۰ تاکنون، این رقم نسبت به سال قبل خود بیش از ۱ درصد افزایش می‌یابد.

هم زمان با این‌که عمر آمریکایی‌ها کاهش پیدا کرده است، میلیون‌ها کارگر آمریکایی زمان بیشتری را برای پایان دوره کاری خود در انتظار می‌مانند. سنی که افراد می‌توانند از خدمات کامل امنیت اجتماعی بهره‌مند شوند، از ۶۵ سال در سال ۲۰۰۲ امسال به ۶۶ سال رسیده و در سال ۲۰۲۷ به ۶۷ سال خواهد رسید.

تقریبا از هر ۳ آمریکایی که در محدوده ۶۵ تا ۶۹ سال قرار دارد، ۱ نفر همچنان مشغول کار است و از هر ۵ نفری که در اوایل دهه ۷۰ سالگی خود زندگی می‌کند هم، ۱ نفر هنوز بازنشسته نشده است.

طبق اطلاعات ژورنال امور سلامتی(هلس افیرز)، آمریکایی‌هایی که در دهه ۵۰ سالگی زندگی خود هستند، نسبت به افرادی که در ١٠ تا ۱۵ سال پیش در دهه ۵۰ سالگی خود زندگی می‌کردند، با مشکلات سلامتی جدی‌تری مواجه هستند.