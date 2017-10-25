به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، در آستانه آغاز رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی جهان کنگره فدراسیون جهانی با حضور کشورهای عضو از جمله رئیس فدراسیون کاراته کشورمان و به ریاست «آنتونیو اسپینوزا» رئیس فدراسیون جهانی در هتل «منسی» شهر تنریف برگزار شد.

در پایان این نشست سه ساعته محمد صادق فرجی در خصوص موضوعات مطرح شده در این جلسه به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه روسا و نمایندگان ۸۶ کشور حضور داشتند که با ارائه گزارش از نخوه آماده سازی و برگزاری این دوره از رقابتها توسط رئیس فدراسیون جهانی آغاز و در ادامه نحوه پذیرش عضویت افتخاری برخی کشورها در WKF تشریح شد.

وی ادامه داد: «اسپیونوزا» از برگزاری مسابقات المپیک نوجوانان خبر داد و نحوه برگزاری، سالن ها، امکانات و نحوه کسب سهمیه ها را تشریح شد. تصویب تقویم سال ۲۰۱۸ برنامه بعدی بود که مطرح شد و در این بخش نکته تغییرات اعمال شده در برگزاری رقابتهای کاراته وان ها و همچنین فشردگی برنامه ها و عدم تداخل رویدادها بود که در نهایت مصوب شد اگر کشوری از میزبانی رویدادی انصراف دهد، آن دوره از مسابقات به صورت کلی از تقویم خارج خواهد شد.

رئیس فدراسیون کاراته کشورمان افزود: ارائه گزارش از آخرین وضعیت و برنامه های فدراسیون جهانی توسط دبیرکل و تشریرح برنامه های المپیکی و بخصوص بخش «سولیداریتی» توسط نماینده IOC از دیگر بخش های این نشست بود. نحوه اجرای برنامه های فدراسیون جهانی برای ورود کاراته به بازیهای المپیک ۲۰۲۰ و ارائه راهکارهایی برای تثبیت این رشته در المپیک های بعدی بخصوص ۲۰۲۴ نیز توسط این نماینده کمیته بین المللی المپیک ارائه شد.

فرجی ادامه داد: کاراته برای ثبیت در المپیک نیاز به عزم جدی دارد که مسئولان فدراسیون جهانی در تلاش برای تحقق این امر هستند. سالها تلاش مسئولان کاراته برای ورود این رشته به المپیک نتیجه بخش بوده و حالا باید مسیری طی شود تا کاراته جایگاه ثابتی در این بازیها پیدا کند و در این راه مقرر شد رئیس فدراسیون کاراته فرانسه نیز کمک هایی را به عنوان نماینده کشور میزبان المپیک ۲۰۲۴ داشته باشد.

وی ادامه داد: آفریقای جنوبی طرح تحقیقاتی را که در کاراته داشت را در این نشست ارائه داد و برخی تغییرات اساسنامه نیز مطرح شد. از مهمترین تغییرات اعطای مجوز به اعضای هیات رئیسه برای قبول مسئولیت در بخش های دیگر WKF بود. در حالی که پیش از این اعضای هیات رئیسه اجازه چنین کاری نداشتند.

رئیس فدراسیون کاراته افزود: کشور میزبان بازیهای المپیک نوجوانان از نحوه آماده سازی این کشور برای این میزبانی توضیحاتی ارائه دادند. ضمن ایتکه بحث برگزاری کمپ های تمرینی هم مطرح شد و فدراسیون جهانی اعلام آمادگی کرد تا از میزبانی کشورها برای برگزاری چنین کمپ های تمرینی که در رشد و گسترش کاراته موثر است، به صورت ویژه حمایت کنند.

فرجی با بیان اینکه ایران قهرمان رده های سنی آسیاست اظهار داشت: کشور ما به لحاظ شرایط فنی و امکانات سخت افزاری توانایی برگزاری چنین کمپ هایی را دارد و اگر بتوانیم میزبان چنین برنامه ای باشیم مطمئن هستم به دلیل جایگاه خوب کاراته ایران در دنیا، کشورهای مختلف به خوبی استقبال خواهند کرد و این می تواند برای ما یک موفقیت باشد.

وی در پایان اظهار داشت: پس از اتمام این جلسه با برخی روسای فدراسیون هایی که میزبان رقابتهای کاراته وان ها هستند مذاکراتی را جهت تسهیل در اخذ روادید و حضور در این رقابتها داشته ایم که امیدواریم ثمره ای خوبی برای کاراته کشورمان در سالی که باید کسب سهمیه کنیم، داشته باشد. تقویم فدراسیون جهانی سال ۲۰۱۸ بسیار فشرده است و ما سال سختی پیش رو داریم که باید با برنامه و هدفمند پیش برویم.

دهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال جهان از امروز چهارشنبه به میزبانی اسپانیا در سالن ورزشی «سانتیاگو مارتین» شهر تنریف با حضور ۱۷۱۰ کاراته از ۱۰۹ کشور جهان آغاز می شود.