کنگره آمریکا تحریم ایران و حزب الله را امروز به رأی می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه انگلیسی زبان نشنال، مجلس نمایندگان آمریکا قرار است روز چهارشنبه چهار لایحه ای را به رأی بگذارد که هدف اصلی آنها، اِعمال فشار بیشتر بر تهران و حزب الله لبنان است.

این لوایح در حالی به رأی گذاشته می شوند که چند هفته پیش، رئیس جمهور آمریکا راهبرد جدیدی را برای مقابله با ایران تدوین کرد و تصمیم خود را برای عدم تأیید پایبندی تهران به توافق هسته ای - موسوم به برجام- اعلام نمود.

این لوایح در صورت تصویب برنامه موشکی ایران را هدف قرار می دهد و کشورهای اروپایی را برای قرار دادن نام حزب الله لبنان در فهرست سازمانهای تروریستی تحت فشار می گذارد.

انتظار می رود که مراسم رأی گیری روز چهارشنبه ساعت ۱۲ بعدازظهر به وقت محلی (واشنگتن دی. سی) در مجلس نمایندگان آغاز شود و تا ساعت ۳ بعدازظهر ادامه یابد.

لایحه نخست «سند موشکهای بالستیک ایران و اجرای تحریمهای بین المللی» نام دارد که با حمایت مالی «اِد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تهیه شده و از حمایت دوحزبی برخوردار است. هدف این لایحه، جلوگیری از هرگونه حمایت خارجی از برنامه موشک بالستیک ایران است.

یک کارشناس حوزه ایران در «بنیاد دفاع از دموکراسی»- اندیشکده ای در شهر واشنگتن- به روزنامه نشنال گفت که هدف این قطعنامه «تشدید تحریمها علیه برنامه موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است.

مجلس نمایندگان آمریکا سه لایحه دیگر را که به تحریمها علیه حزب الله مرتبط است، به رأی می گذارد: لایحه نخست با عنوان «سند تصدیق استفاده نامشروع حزب الله از غیرنظامیان به عنوان سپرهای بی پناه»؛ لایحه دوم با عنوان «اصلاحیه قانون ممانعت از حمایت مالی بین المللی از حزب الله» که شبکه مالی و اجتماعی این گروه را هدف قرار می دهد؛ و لایحه سوم که یک قطعنامه غیرالزام آور است، «بر ترغیب اتحادیه اروپا به قرار دادن حزب الله در فهرست سازمانهای تروریستی و به اعمال فشار بر آن اتحادیه و اعضای آن تأکید می کند».

این در حالی است که دولت لبنان در مورد پیامدهای ناشی از وضع تحریمها علیه حزب الله بر اقتصاد ضعیف این کشور ابراز نگرانی کرد.