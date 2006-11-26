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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۱۶

امروز در دمشق صورت گرفت؛

رایزنی یک مقام بلندپایه روسی با رئیس جمهوری سوریه درباره تحولات خاورمیانه

معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز یکشنبه با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در شهر دمشق دیدار و درباره اوضاع و تحولات منطقه ای به ویژه عراق، فلسطین و لبنان بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، دفتر ریاست جمهوری سوریه در بیانیه خود افزود که اسد و الکساندر سلطانوف در این دیدار،خرسندی خود را از روند همکاری دوجانبه و ادامه رایزنی و هماهنگی درباره مسائل مشترک مورد علاقه ابراز داشتند.

این بیانیه افزود: اسد در این دیدار دعوتی را از سلطانوف برای سفر به روسیه دریافت کرد و وعده  داد که در زمان مناسب به مسکو سفر کند.

سلطانوف پیشتر نیز با "فیصل المقداد" معاون وزیر خارجه سوریه درباره تحولات منطقه و رویدادهای فلسطین و لبنان و عراق بحث و گفتگو کرد و دو طرف بر اهمیت ادامه رایزنی در چارچوب تلاش کشورها برای مشارکت در تحقق ثبات در منطقه خاورمیانه تاکید کردند.

کد مطلب 412410

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