به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هیثر نوئرت» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که مقامات آمریکا از رأی منفی روسیه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار تمدید روند تحقیقات پیرامون استفاده از تسلیحات شیمیایی در جنگ داخلی سوریه می شد، «مأیوس شدند».

نوئرت در ادامه مدعی شد: ما مأیوس شدیم، ما از اینکه مقامات مسکو ملاحظات سیاسی را بر مردم سوریه که بطرز وحشیانه ای کشته می شوند، ترجیح دادند (!) بسیار مأیوس شدیم».

گفتنی است که روسیه روز سه شنبه قطعنامه شورای امنیت درباره تمدید تحقیقات پیرامون ادعای محور غربی- عبری- عربی مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح‌ های شیمیایی را وتو کرد.

به گزارش «سی‌اِن‌اِن»، قطعنامه شورای امنیت درباره سازوکار تحقیق مشترک پیرامون کاربرد سلاح شیمیایی در «خان شیخون» واقع در سوریه با مخالفت روسیه و بولیوی و رأی ممتنع کشور چین به تصویب نرسید.

لازم به ذکر است، محور غربی- عبری- عربی به سرکردگی آمریکا خواستار تمدید یکساله مأموریت کارشناسان سازمان ملل و سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی درباره سوریه بود؛ اما روسیه تمدید این مأموریت را به گزارشی منوط می‌داند که قرار است کارشناسان پنجشنبه هفته جاری درباره حمله با گاز سارین به شهر «خان شیخون» واقع در سوریه صادر کنند.