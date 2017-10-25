داعش روسیه را به حمله تروریستی در جام جهانی ۲۰۱۸ تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، گروه تروریستی داعش بار دیگر روسیه را تهدید کرد که در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ در این کشور، دست به حمله تروریستی خواهد زد.

گروه تروریستی داعش یکبار پیش از این و از طریق رسانه وابسته به خود از حمله تروریستی به جام جهانی ۲۰۱۸ خبر داد، اما این بار با توسل به یکی از چهره های سرشناس ورزشی- لیونل مسی فوتبالیست مشهور- از تهدیدات خود سخن گفت.

گروه تروریستی داعش با انتشار تصویری از این ستاره بارسلونا ملبس به لباس زندانیان و در پشت میله های زندان در حالیکه از چشم چپ وی خون جاری است، تهدید کرد که در جریان برگزاری مسابقات آینده در روسیه، دست به حمله تروریستی خواهد زد.

گفتنی است که روسیه در دفاع از دولت بشار اسد و بازپس گیری بخش اعظمی از متصرفات داعش در سوریه، حمایت نظامی قابل توجهی ارائه کرد.

در پوستر منتشره از سوی داعش، این گروه تروریستی تشکیلات خود را «یک دولت» می نامد و به رغم تحمل شکست سنگین ظرف روزهای گذشته، خود را تاحدودی شکست ناپذیر می داند.

در شعاری که بر روی این پوستر درج شده، آمده است: «شما با دولتی (!) در حال جنگ هستید که در قاموس آن واژه شکست وجود ندارد».

این نخستین باری نیست که تروریستهای داعش تهدید حمله به جام جهانی را مطرح می کنند. پیش از این نیز داعش پوستری را با عنوان «به روسیه می آئیم» منتشر کرد.