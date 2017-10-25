بهره وری کشت گلخانه ای در پیشوا رتبه اول کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال، سرمایه گذاری، درآمد، آموزش و پژوهش که با حضور محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، حجت الاسلام والمسلمین روح الله باقری امام جمعه پیشوا و تعدادی از مدیران کل استان تهران در سالن جلسات فرمانداری پیشوا برگزار شد، طی سخنانی با بیان توضیحاتی در خصوص شهرستان پیشوا گفت: پیشوا سال ۸۹ تبدیل به شهرستان شد و ۲۰۱ کیلومتر مربع وسعت داشته و از ۲ بخش مرکزی و جلیل آباد و ۳۵ روستا تشکیل شده است.

وی افزود: در حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان پیشوا کار کشاورزی انجام می شود، که ۱۰ هزار هکتار از اراضی از آب استفاده کرده و مابقی کشاورزی دیم دارند، معیشت عمده مردم این شهرستان از طریق کشاورزی و دامپروری تامین می شود و لذا کشت گلخانه ای پیشوا از نظر راندمان و بهره وری در کشور رتبه اول را دارد.

کرم محمدی با بیان اینکه پیشوا ۳۰۰ شهید را به کشور و انقلاب اسلامی تقدیم کرده است و از لحاظ علمی و آموزشی دارای سطح خوبی است گفت: این شهرستان ۳۵۰ جانباز و ۳۰ آزاده سرفراز را در خود جای داده است و در ۱۲۴ واحد آموزشی و ۶۵۲ کلاس درس پیشوا ۱۷ هزار ۴۰۰ دانش آموز مشغول به تحصیل هستند و باید بگوییم که واحد های دانشگاه آزاد، پیام نور و علمی کاربردی و پردیس خواهران با ۱۷ هزار دانشجو که ۲۱۰۰ دانشجوی آن بومی و مابقی از استان های مختلف و شهرهای هم جوار در این منطقه مشغول به تحصیل می باشند.

فرماندار پیشوا اظهار داشت: تعداد اماکن مذهبی، آثار تاریخی و میراث فرهنگی این شهر ۲۸ اثر است که ۱۲ مورد آن به ثبت رسیده و ۶ مورد اماکن زیارتی هستند و معروف ترین آن امام زاده جعفر است و ۷۰هیات مذهبی و ۵۱ مسجد و مدرسه علمیه خواهران و برادراین در این شهر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد دام های صنعتی و سنتی ۲۴۱ واحد است و ۹ هزار دام سنگین در این منطقه وجود دارد افزود: تولیدات گوشت این منطقه ۹تن است.

فرماندار پیشوا در پایان گفت: سال گذشته ۲۱ میلیارد ۳۶۴ میلیون اعتبارات داشتیم و ۸۰ درصد تخصیص داشتیم و امسال ۲۴ میلیارد ۷۹۷ میلیون تومان اعتبارات خواهیم داشت.