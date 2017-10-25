پینگ پنگ باز کردستانی بر سکوی دوم رقابت های قهرمانی کشور ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز زیر ۲۱ سال کشور شامگاه روز دوم آبان ماه با نایب قهرمانی پینگ پنگ باز کردستانی به پایان رسید.

در این مسابقات ۸۴ ورزشکار شرکت کننده با انجام ۱۴۴ بازی در مراحل مقدماتی و حذفی با هم به رقابت پرداختند.

در این مسابقات متین حیدری پینگ پنگ باز صاحب نام سنندجی با شکست در مرحله فینال نایب قهرمانی رقابت های تنیس روی میز زیر ۲۱ سال کشور را به دست آورد و آرمان حاجی ئی عنوان نخست را کسب کرد، امیرحسین هدایی و آریا امیری مشترکا سوم شدند.

حیدری مقام های مختلف رقابت های آسیائی، بین المللی و کشوری را در کارنامه ورزشی خود دارد و از ورزشکاران صاحب عنوان به شمار می رود.

رقابت های تنیس روی میز زیر ۲۱ سال کشور طی روزهای یکم و دوم آبان ماه در آکادمی تنیس روی میز ایران واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.