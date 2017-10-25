  1. استانها
  2. کردستان
۳ آبان ۱۳۹۶، ۸:۰۶

با ارائه بازی های خوب؛

پینگ پنگ باز کردستانی بر سکوی دوم رقابت های قهرمانی کشور ایستاد

پینگ پنگ باز کردستانی بر سکوی دوم رقابت های قهرمانی کشور ایستاد

سنندج - متین حیدری پینگ پنگ باز سنندجی در پایان رقابت های زیر ۲۱ سال کشور نشان نقره را از آن خود کرد و سکوی دوم این مسابقات را فتح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  رقابت های تنیس روی میز زیر ۲۱ سال کشور شامگاه روز دوم آبان ماه با نایب قهرمانی پینگ پنگ باز کردستانی به پایان رسید.

در این مسابقات ۸۴ ورزشکار شرکت کننده با انجام ۱۴۴ بازی در مراحل مقدماتی و حذفی با هم به رقابت پرداختند.

در این مسابقات متین حیدری پینگ پنگ باز صاحب نام سنندجی با شکست در مرحله فینال نایب قهرمانی رقابت های تنیس روی میز زیر ۲۱ سال کشور را به دست آورد و آرمان حاجی ئی عنوان نخست را کسب کرد، امیرحسین هدایی و آریا امیری مشترکا سوم شدند.

حیدری مقام های مختلف رقابت های آسیائی، بین المللی و کشوری را در کارنامه ورزشی خود دارد و از ورزشکاران صاحب عنوان به شمار می رود.

رقابت های تنیس روی میز زیر ۲۱ سال کشور طی روزهای یکم و دوم آبان ماه در آکادمی تنیس روی میز ایران واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.

کد مطلب 4124109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها