به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی کیوکوشین کاراته با حضور تیم های خارجی و داخی در روز شنبه ششم آبان ماه میزبانی شهر سنندج برگزار می شود.

این مسابقات با حضور پنج تیم خارجی و سه تیم داخلی انجام می گیرد و ورزشکاران شرکت کننده به مدت یک روز در اوزان مختلف به رقابت خواهند پرداخت.

کشور های ترکیه، عراق، پاکستان و دو تیم از افغانستان و همچنین تیم ملی الف ایران، تیم کردستان و دانشگاه پیام نور کشور در رقابت های بین المللی کیوکوشین کاراته حضور دارند.

بر اساس این گزارش، مسابقات در اوزان منهای ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و به اضافه ۹۰ در رده سنی بزرگسالان برگزار می گردد.

رقابت های بین المللی کیوکوشین کاراته صبح و بعدازظهر روز شنبه ششم آبان ماه در سالن ورزشی کمیته امداد امام خمینی(ره) واقع در شهرک قار برگزار می شود.