۳ آبان ۱۳۹۶، ۷:۳۵

روابط دوجانبه و تحولات منطقه محور دیدار البشیر و ملک سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، رئیس جمهور سودان و پادشاه عربستان شامگاه سه شنبه در ریاض پایتخت عربستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

در همین راستا، خبرگزاری رسمی عربستان از مذاکرات رسمی عمر البشیر و سلمان بن عبدالعزیز پیرامون روابط دوجانبه و تحولات اوضاع منطقه خبر داد.

این خبرگزاری به جزئیات بیشتر در این خصوص اشاره ای نکرده است.

گفتنی است که عمر البشیر شامگاه سه شنبه طی یک سفر رسمی از پیش اعلام نشده که مدت و برنامه های آن نیز اعلام نشده است وارد ریاض شد.

رئیس جمهور سودان پیش از این نیز با سفر به کویت و قطر با امیر و پادشاه این دو کشور دیدار کرده بود.

