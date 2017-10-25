سهم ورامین ری و تالاب بند علیخان از رودخانه شور و شیرین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر ، شامگاه سه شنبه در جلسه مشترک شورای تأمین آب با موضوع تأمین آب دشت ورامین از کانال رودخانه شور وشیرین که با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران ، محمدرضا یوسفی فرماندار ورامین ، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران ، معاون امور عمرانی ، مدیرکل محیط زیست ، مدیرکل منابع طبیعی ، مدیر امور عشایر ، مدیرکل منابع طبیعی ، مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و مدیران شرکت تعاونی آب بران استان تهران در محل استانداری تهران تشکیل شد ، مسائل مربوط به کمبود آب کشاورزی ورامین و تالاب بندعلیخان بررسی شد.

فرماندار ورامین در این جلسه با اشاره به آغاز فصل کشت پائیزه در شهرستان ورامین بر تأمین آب مورد نیاز کشاورزی دشت ورامین تأکید کرد.

محمدرضا یوسفی افزود : در سال زراعی جاری بیش از ۱۸ هزارهکتار از اراضی کشاورزی ورامین زیر کشت گندم و جو رفته و بیش از ۲ هزار هکتار کلزا در این اراضی کاشته می شود که این امر ضرورت اختصاص آب کشاورزی را بیش از پیش می رساند.

وی با اشاره به اهمیت احیاء تالاب فصلی بندعلیخان از مسئولان خواست تا نسبت به تأمین حق آبه این تالاب از محل رودخانه شور و شیرین اقدام کنند.

موضوع تأمین آب کشاورزی و حق آبه کشاورزان منطقه از این سد به عنوان مشکل منطقه مطرح بوده است که با دستور استاندار مقرر شد به دلیل بارندگی ها امسال آب کشاورزی از این بخش تأمین شود و در صورت تداوم بارندگی در سال آینده نیز ادامه یابد.

در این جلسه مقرر شد تا با توجه به آغاز فصل کاشت پائیزه ، تا ۱۰ میلیون متر مکعب آب از محل سد ماملو به دشت ورامین وارد شود تا کشاورزان در زمان کاشت با مشکل کمبود آب مواجه نشوند.

همچنین با توجه به اهمیت جلوگیری از خشک شدن تالاب فصلی بند علیخان مقرر شد تا از سهمیه آب رودخانه شور و شیرین ، ۳۰ درصد به شهرستان ری ، ۴۰ درصد به کشاورزان دشت ورامین و ۳۰ درصد به مراتع و تالاب بندعلیخان اختصاص داده شود.