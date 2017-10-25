۳ آبان ۱۳۹۶، ۷:۵۳

با وجود انتقادهای داخلی؛

سنای آمریکا به دنبال تشدید محدودیت ها بر برجام است

طرح اعمال تحریم های جدید علیه ایران، در صورت تصویب محدودیت های شدیدتری را در خصوص توافق هسته ای به اجرا می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا قصد دارد طرح جدید تحریمی علیه ایران را به رای بگذارد.

طبق این گزارش تحریم های جدید ضدایرانی سنا شامل محدودیت های شدیدتری نسبت به فعالیت های موشکی ایران و برجام خواهد بود. از جمله اینکه در صورت آزمایش موشک بالستیک و یا ممانعت از بازدید بازرسان از تاسیسات نظامی، تحریم های پیشین ایران بازگردانده می شود.

این در حالی است که طرح مذکور منتقدانی نیز در آمریکا دارد، آنها می گویند این طرح که پیش نویس آن توسط «باب کورکر» و «تام کاتن» در حمایت از سیاست های ترامپ تهیه شده، موجب نقض قوانین بین المللی از سوی آمریکا خواهد شد.

در همین حال مجلس نمایندگان آمریکا قرار است روز چهارشنبه چهار لایحه ای را به رأی بگذارد که هدف اصلی آنها، اِعمال فشار بیشتر بر تهران و حزب الله لبنان است.

این لوایح در حالی به رأی گذاشته می شوند که چند هفته پیش، رئیس جمهور آمریکا راهبرد جدیدی را برای مقابله با ایران تدوین کرد و تصمیم خود را برای عدم تأیید پایبندی تهران به توافق هسته ای - موسوم به برجام- اعلام نمود.

این لوایح در صورت تصویب برنامه موشکی ایران را هدف قرار می دهد و کشورهای اروپایی را برای قرار دادن نام حزب الله لبنان در فهرست سازمانهای تروریستی تحت فشار می گذارد.

انتظار می رود که مراسم رأی گیری روز چهارشنبه ساعت ۱۲ بعدازظهر به وقت محلی (واشنگتن دی. سی) در مجلس نمایندگان آغاز شود و تا ساعت ۳ بعدازظهر ادامه یابد.


 

