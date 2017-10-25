به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی اوسط هاشمی در ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار استان که در استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال به طور متوسط ١٢٠ روز باد با سرعت بالا داشته ایم، افزود: کاهش نزولات آسمانی، تغییر اقلیم و دخالت های انسانی باعث خشک شدن تالاب هامون و إیجاد کانون های بحرانی گرد و غبار در سیستان شده است.

وی ادامه داد: کانون های گرد و غبار در أراضی أفغانستان، قسمتی از بستر دریاچه هامون و بخشی از أراضی دشت سیستان است که متناسب با آنها طرح ها و بسته های مختلف مطالعه و تهیه شده و بخشی از آن نیز در حال بررسی است که این أیده ها طی هفته های آینده در سازمان محیط زیست کشور، بررسی و تصمیم گیری می شوند.

وی اظهار داشت: برخی کشورها که دارای شرایط آب و هوایی مشابه سیستان دارند، طرح های موفقی در زمینه مدیریت خشکسالی و مهار گرد و غبار دارند که ضرورت دارد از این طرح ها الگو برداری شود.

استاندار همچنین با تشریح طرح انتقال آب به ٤٦ هزار هکتار أراضی دشت سیستان، تغییر الگوی کشت و اقتصادی کردن مصرف آب کشاورزی را از ضرورت های مدیریت مباحث خشکسالی در سیستان عنوان کرد.

هاشمی با ضروری خواندن تهیه نقشه های توپوگرافی برای انتخاب و تعیین مسیر انتقال آب به کانون های گرد و غبار، تصریح کرد: دستگاه های مربوطه لایروبی و انتقال آب با لوله را بصورت جدی دنبال کنند.

وی همچنین به آغاز اجرای طرح احداث ٣ نیروگاه ٥٠ مگاواتی با سرمایه گذاری ٣٣٠ میلیون دلاری در منطقه میل نادر سیستان به عنوان نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو در استان اشاره کرد و گفت: توجه به فرهنگ مشارکت و جلب مشارکت نهادهای مدنی و بخش خصوصی، از مؤلفه های أصلی موفقیت در مدیریت و مقابله با خشکسالی و پدیده گرد و غبار است.

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان در این نشست کاهش میزان بارندگی‌ها در شمال استان را مورد اشاره قرار داد.

نیره پور ملایی با بیان وضعیت خشکسالی منطقه سیستان، طرح پایلوت تثبیت و کنترل ریزگردها در این منطقه را ارایه و برنامه های مربوط به مهار کانون‌های گرد و غبار را تشریح نمود.