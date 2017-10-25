لیگ برتر بسکتبال به دربی سرخابی ها رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد - پتروشیمی؛ این تنها دیدار و شاید هم مهمترین دیدار هفته چهارم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور است که فردا پنجشنبه در تهران و در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. دانشگاه آزاد که دو دیدار گذشته خود (این تیم یک هفته با قرعه استراحت روبرو بوده است) را با برد به پایان رساند میزبان تیمی است که تا این هفته سه پیروزی کسب کرده و بدون باخت در صدر جدول رده بندی مسابقات قرار دارد.

این دیدار برای مهران شاهین طبع که تیمش را با ترکیبی از بهترین های داخلی و بهره گیری کامل از سهمیه بازیکنان خارجی مهیای حضور در لیگ برتر کرده است، می تواند فرصتی باشد برای تثبیت صدرنشینی البته اگر دانشگاه آزاد در حد شگفتی ساز ظاهر نشود. دیدار تیم های دانشگاه آزاد و پتروشیمی بندرامام در سالن اختصاصی دانشگاه آزاد و تقریبا همزمان با دربی بزرگ پایتخت برگزار می شود.

مهرام هم که پس از شکست برابر نیروی زمینی، هفته گذشته با قرعه استراحت روبرو بود در این هفته به مصاف یس آل گرگان می رود که حضور قابل توجهی در دیدارهای گذشته نداشته است.

در سایر دیدارهای این هفته از رقابت های لیگ برتر بسکتبال شهرداری تبریز در خوزستان به مصاف پدافند رعد می رود. تبریزی های که با غلبه بر نفت آبادان یکی از دو تیم فینالیست فصل گذشته مسابقات، یکی از بهترین نتایج را برای خود در این فصل ثبت کرده اند قطعا کسب دومین پیروزی برابر جنوبی های لیگ را در برنامه دارند.

دیگر نماینده جنوب یعنی نفت هم در این هفته میزبان نیروی زمینی است. آبادانی ها طی سه هفته گذشته مسابقات در حد مدعی و تیمی که فینالیست لیگ گذشته است، ظاهر نشده اند. این دیدار خانگی شاید فرصتی باشد برای آنها تا خودی نشان دهند هر چند حریف شان، تیمی است که در دو بازی گذشته خوب ظاهر شده است. (نیروی زمینی در هفته اول با قرعه استراحت روبرو بود)

برنامه دیدارهای هفته چهارم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه ۴ آبان ماه

* دانشگاه آزاد - پتروشیمی بندرامام

* نفت آبادان - نیروی زمینی

* یس آل گرگان - مهرام تهران

*پدافند رعد خوزستان - شهرداری تبریز