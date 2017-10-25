اورژانس زنجان در مر ز خسروی مستقر می شود

علیرضا زراعتچی در گفتگو با خبرنگار مهر به تمهیدات انجام شده توسط اورژانس استان زنجان به مناسبت اربعین اشاره کرد و افزود: تعداد پنج دستگاه خودروی آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۱۵ نفر تکنسین فوریت‌های پزشکی به استان کرمانشاه اعزام شده و در محورهای منتهی به مرز خسروی مستقر می شوند.

وی اظهار کرد: تمام خودروها مجهز به دارو و تجهیزات درمانی و امدادی بوده و مدیریت لازم برای ارائه خدمات انجام شده است.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان افزود: زمان حضور اورژانس در محل حادثه در جاده های اصلی در استان زنجان ۱۳ الی ۱۴ دقیقه و داخل شهرها پنج الی ۶ دقیقه است و در این زمینه نسبت به میانگین کشوری دارای وضعیت مطلوبتری هستیم. همچنین با کم شدن فاصله پایگاه های اورژانس در جاده های زنجان، زمان رسیدن به محل حادثه کاهش پیدا کرده است.

زراعتچی یاد آورشد: اورژانس استان به لحاظ رسیدن به موقع بر بالین بیمار از میانگین کشوری در سطح مطلوب‌تری قرار دارد که این مهم با تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران در پایگاه‌های اورژانس حاصل شده و ما برنامه ریزی لازم برای تداوم این مهم را در دستور کاری خود داریم.

وی وظیفه اصلی پایگاه‌های اورژانس در سطح استان زنجان را در سه بخش امدادرسانی در جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی و داخل شهر اعلام کرد.