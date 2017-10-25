بهره مندی بیش از ۶ هزار مشترک جدید از گاز طبیعی در قزوین

اسماعیل مفرد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از این تعداد مشترک جذب شده در استان که از خدمات گازرسانی استفاده می کنند، تعداد ۴ هزار و۵۳ مشترک شهری و ۲ هزار و ۵۷۲ مشترک روستایی هستند که از این تعداد هزار و ۱۱۴ مشترک مربوط به شهرهای معلم کلایه و رازمیان و روستاهای منطقه الموت هستند.

وی تعداد مشترکین شرکت گاز استان قزوین را درحال حاضر ۳۸۴ هزار و ۴۱۴ مشترک اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۲۹۵ هزار و ۱۹۵ مشترک شهری و ۸۸ هزار و ۳۶۵ مشترکین روستایی شرکت گاز هستند که در ۲۴ شهر و ۴۱۳ روستا از خدمات شبکه سراسری گاز استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در پایان با اشاره به گازدار شدن شهر سیردان در دهه فجر امسال گفت: با گازدار شدن سیردان پرونده گازرسانی به شهرهای استان بسته خواهد شد و تمامی خانوارهای شهری استان قزوین تا پایان امسال از گاز طبیعی بهره مند خواهد شد.