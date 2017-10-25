سفر وزیر کشور به جزایر هرمزگان با هدف شناسائی و رفع مشکلات ساکنین

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دین پرستمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، با اشاره به نقش محوری و اهمیت راهبردی جزایر جنوبی کشور و لزوم توسعه همه جانبه و تأمین امنیت پایدار در این بخش از کشور اظهار داشت: وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور، در پایان آبان ماه جاری، در راس هیاتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی، نهادهای حمایتی غیر دولتی و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی، به دوازده جزیره استان هرمزگان (ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری، قشم، کیش، لاوان، هندورابی، فارور بزرگ، هنگام، لارک و هرمز) سفر خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: از مهمترین برنامه های این سفر چند روزه که دقیقاً در راستای تحقق سیاست های راهبردی دولت و اولویت های ابلاغی از سوی رییس جمهور انجام خواهد شد، می توان به احصاء و شناسایی موانع ومشکلات موجود در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تعیین و ارائه راهکارهای موثر برای رفع موانع موجود، فراهم کردن زمینه توسعه و امنیت پایدار همه جانبه و مهمتر از همه، ارتقای سطح معیشتی ساکنین این جزایر اشاره کرد.

دین پرست در پایان اضافه نمود که به منظور اثربخشی هرچه بیشتر این سفر، موضوعات مهمی چون هدف گذاری، طراحی و برنامه ریزی دقیق سفر، در دستور کار مشترک معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و استانداری هرمزگان قرار گرفته و جلسات کارشناسی مرتبط در سطوح ملی و استانی، در حال برگزاری می باشد.