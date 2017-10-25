جلسه علنی مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز چهارشنبه سوم آبان ماه مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش با حضور ۱۹۸ نماینده و به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

بر اساس اعلام هیأت رئیسه مجلس، دستور کار نشست علنی امروز به شرح زیر است؛

۱ـ ادامه رسیدگی به طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

۲ـ قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو

۳ـ رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۳ قانون شوراهای حل اختلاف

۴ـ رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی

۵ـ قرائت گزارش نحوه اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان

۶ـ رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح الحاق دولت ایران به پیمان مؤدت و همکاری در جنوب شرقی آسیا