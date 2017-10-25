به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی پس از کسب عنوان چهارمین عنوان قهرمانی بیمه رازی در رقابتهای لیگ کشتی آزاد گفت: خوشبختانه برای چهارمین سال متوالی جام قهرمانی لیگ را بالای سر بردیم اما خیلی ها از این موضوع ناراحت هستند. البته من تا زمانی که هستم اجازه نمی‌دهم این صحبت ها در کارم تاثیر منفی بگذارد و با تمام وجودم برای کسب بهترین نتیجه تلاش میکنم.

وی درباره ادعاهای مسئولان تیم ایزی پایپ کاشان مبنی بر دخالت اعضای تیم بیمه رازی در غیبت بعضی از کشتی گیران این تیم در دیدار فینال ادامه داد: برای کسانی که تازه به دوران رسیده اند و این مسائل بی پایه را مطرح می‌کنند متاسفم، اینها جایگاهی در کشتی ندارند. من با هیچ کشتی گیری صحبتی نداشته و ارتباطی ندارم، چون کارم را خوب بلد هستم.

سرمربی تیم کشتی آزاد بیمه رازی تصریح کرد: علیرضا کریمی تنها یک کشتی با ایزی پایپ قرارداد داشت و آن یک کشتی را گرفت و برای حضور در فینال منع قانونی داشت. سعید داداش پور قرار بود برای این تیم ۲ کشتی بگیرد. کشتی‌گیر سنگین وزن‌شان هم که برنده شد و به حال ما فرقی نمی‌کرد و در نهایت همین نتیجه بدست می آمد و یا نهایتا با نتیجه ۴ بر ۴ ما برنده می شدیم.

محمدی اظهار داشت: برای افرادی که حاشیه سازی می‌کنند متاسفم. فکر می‌کنم زیادی جوگیر شده‌اند. من شرایط سخت تر از این را هم تجربه کرده ام و اهمیتی برایم ندارد. برخی افراد آنقدر کوچک هستند که نباید به آنها اهمیتی داد. برخی با حاشیه سازی می خواهند کم و کاستی، ضعف و شکست خود را پوشش دهند. من کمک زیادی برای تشکیل و جمع شدن همین تیم ایزی پایپ انجام دادم که تا این مرحله بالا بیایند، اما حالا با چنین حرفهایی مزد زحمات مرا می‌دهند.

وی حضور کشتی گیران خارجی را عاملی برای جذابیت بیشتر لیگ خواند و گفت: مسابقات نیمه نهایی و فینال لیگ، رنگ و بوی واقعی خودش را گرفت. امیدوارم شرایط برای بهتر برگزار شدن لیگ مهیا باشد و اگر این شرایط مهیا نیست آنرا تعطیل کنند.

سرمربی تیم بیمه رازی با انتقاد از غیبت اعضای کادر فنی تیم ملی در سالن برگزاری فینال لیگ افزود: واقعا نمی دانم کادر فنی تیم ملی به چه علت در سالن حضور نداشتند تا کشتی‌ها را تماشا کنند؟ اگر این مسابقات برای آنها مهم بود، حداقل ناظر فنی خود را می فرستادند تا مسابقات را از نزدیک تماشا کند.

محمدی در پایان در خصوص انتقادات کارشناسان و اهالی کشتی از نحوه میزبانی کاشانی ها گفت: میزبانی کاشان برای لیگ کشتی بد نبود، اما شرایط میزبانی جام باشگاه های جهان متفاوت است، چرا که تیم های خارجی و قهرمانان دنیا می‌آیند. اگر کاشان قرار است میزبان باشد باید شرایطش بهتر از اینها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال لیگ کشتی آزاد باشگاه های کشور روز گذشته در سالن دانشگاه آزاد شهرستان کاشان برگزار شد که طی آن دو تیم بیمه رازی و ایزی پایپ کاشان در دیدار فینال به مصاف هم رفتند. در پایان نیز تیم بیمه رازی موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ تیم ایزی پایپ را شکست دهد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.