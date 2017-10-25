متخصصین بیماری های کودکان در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا شروین بدو، از بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان به عنوان بزرگ ترین همایش بیماری های کودکان کشور نام برد و گفت: هرساله با همکاری مرکز طبی کودکان به عنوان قطب علمی اطفال و مرکز تحقیقات رشد و تکامل، گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر یونسکو در ایران، دانشکده پرستاری و مامایی، اداره سلامت و بهداشت وزارت بهداشت، اداره ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی و همچنین انجمن های غدد و انجمن مغز و اعصاب کودکان در این بیمارستان برگزار می شود.

دبیر اجرایی بیست و نهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان ادامه داد: محل برگزاری همایش، سالن های همایش مرکز طبی کودکان و همچنین تالار امام وابسته به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) است .

رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان از سه بخش اصلی همایش خبر داد که یک بخش همایش بین المللی بیماری های کودکان است و ادامه داد : دومین بخش همایش بهداشت سلامت و تکامل کودکان است که با همت اداره سلامت کودکان و اداره سلامت خانواده وزارت بهداشت برگزار می شود و بخش سوم همایش پرستاری که دومین همایش بین المللی و پانزدهمین همایش پرستاری است.

وی یادآور شد: رشته های متعدد مربوط به طب کودکان که به صورت پنل سخنرانی خواهند داشت و برنامه های جداگانه که با همکاری اداره ژنتیک برگزار می شود از دیگر بخش های همایش هستند.

بدو گفت : سمینارهای یکروزه ، روز قبل از کنگره از جمله دیابت در کودکان، مراقبت های ویژه کودکان، اختلالات تشنجی کودکان و تشنج ناشی از تب نیز برای این همایش برنامه ریزی شده اند.

وی از برگزاری سمینار تله مدیسین که برای اولین بار با همکاری دانشکده مجازی برگزار خواهد شد خبر داد و گفت: ۱۵۰ موضوع سخنرانی که شامل ۱۵ پنل خواهد بود و ۱۹۰ مقاله پذیرفته شده که تعداد ۱۷۰ مقاله به صورت پوستر و ۲۰ مورد سخنرانی خواهد بود.

بدو در پایان خاطرنشان کرد: در این همایش میهمانانی از کشورهای آمریکا، انگلیس، هلند، اتریش، لهستان و کشورهای همسایه ترکیه و قطر حضور خواهند داشت

بیست و نهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان از ۴ تا ۷ آبان ۹۶ در مرکز طبی کودکان برگزار می شود.