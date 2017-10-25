شب جهانی رصد ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماه نزدیکترین همسایه زمین و تنها قمر زیبای زمین است. این قمر زیبا با قطری برابر با 3هزار و ۷۶۰ کیلومتر و فاصله میانگین ۳۴۰ هزارکیلومتر از زمین قرار دارد و هر ۲۷.۸ روز یک دور به گرد زمین می‌چرخد.

اما در این بین دیدن ماه با چشم مسلح و ابزار رصدی می تواند برای هر انسانی جذاب باشد. بر این اساس هر ساله پروژه‌ای بین المللی با نام «شب جهانی رصد ماه» در تاریخ‌های معینی از سال برگزار می‌شود تا عموم مردم به دیدن ماه دعوت شوند.

امسال نیز این پروژه در روز ۲۸ اکتبر برابر با ۶ آبان ۱۳۹۶ در سراسر جهان برگزار می‌شود که در ایران به دلیل اینکه این تاریخ مصادف با روز شنبه است، یک روز زودتر و در روز ۵ آبان ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

در این راستا آسمان شب ایران، گنبد مینا، مرکز نجوم آوا استار و موسسه پژوهشی سایه نیز همگام با این پروژه جهانی در روز جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ برنامه رصدی عمومی را در محل ضلع جنوبی گنبد مینا برگزار می‌کنند.

از تمامی علاقه‌مندان هم دعوت به عمل می‌آید تا ابزارهای رصدی خود را در کنار ابزارهای رصدی ما به این مکان آورده و عموم مردم را با زیبایی‌های ماه آشنا کنند.