علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صادرات ۷.۹۴۴ میلیون دلار کالا از استان کرمانشاه به بازارهای خارجی طی نیمه نخست امسال خبر داد.

وی افزود:. طی شش ماه نخست سال ۹۶، این میزان کالا به وزن ۵.۵۴۲۲ هزار تن از مبادی مرزی استان کرمانشاه به مقصد ۳۴ بازار هدف صادر شده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: به ترتیب گمرکات کرمانشاه با ۳۳۱ میلیون دلار و پرویزخان با ۸۴ میلیون دلار، بالاترین سهم صادرات را در بین سایر مبادی مرزی به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: اقلامی همچون کاشی و سرامیک، لوازم خانه، ظروف ملامین، سیب‌زمینی و غیره به ۳۴ بازار هدف صادراتی عرضه شده است که کشور عراق ۹۵ درصد کل این صادرات را به خود اختصاص داده است، پس از آن افغانستان، ترکیه، امارات و ... از دیگر بازارهای هدف صادراتی استان بوده‌اند.

این مقام مسئول در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: در همین مدت از نظر ارزش گذاری صادرات به عراق، رتبه ارزشی در صادرات اظهاری به عراق، ‌همچنین رتبه وزنی در صادرات اظهاری به این کشور، ‌رتبه های اول و دوم را گمرک کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه گفت: طی همین مدت بالغ بر ۷.۲۱ میلیون دلار کالا از طریق گمرک کرمانشاه و پرویزخان به استان وارد شده است که کشورهای عراق، ‌ ترکیه، آلمان، چین و پاکستان بالاترین سهم صادرات کالا به استان را داشته و آلیاژهای آلومینیوم کار نشده، برنج، مخزن منبع، پرس هیدرولیک دندانسازی و ... عمده کالاهای وارداتی به استان بوده اند.