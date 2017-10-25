به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین مرکز تجارت ایران در آستاراخان روسیه، با نام سرای تجاری ایرانیان با حضور مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه افتتاح شد.

با افتتاح مرکز تجارت ایران در آستاراخان ١٤ اتاق بازرگانی از استانهای مختلف کشور از امروز فعالیت رسمی تجاری و بازرگانی خود را در این مرکز اغاز کردند.

مرکز تجارت آستاراخان پس از یکصد سال تعطیلی مرکز قبلی تجاری ایران در آستاراخان گشایش یافت.

علاوه بر مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه، الکساندر ژیلکین استاندار آستاراخان، شافعی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، عسکراولادی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران و روسای ١٤ اتاق بازرگانی استانی، بریژه استانهای شمالی کشور در این مراسم حضور داشتند.