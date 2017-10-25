ووشو اولین رشته ورزشی زنجانی ها است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوان شامگاه سه‌شنبه‌ در مراسم افتتاحیه مسابقات ووشوی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی برای مسابقات المپیک آسیایی جاکارتای اندونزی، افزود: ووشو چند رشته را در خود ادغام کرده واین رشته ورزشی امسال موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شد.

وی با بیان اینکه در رشته ووشو و در بخش ساندا و تالو از همه هنرهای ورزش های رزمی استفاده شده است، اظهار کرد: ایران در رشته ووشو موفق عمل کرده و با این قدمت کوتاه، توانست چین را شکست داده و قهرمان جهان شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: ووشو علاقه‌مندان زیادی در استان زنجان جذب کرده و این رشته ورزشی در زمره اولین‌های ورزش زنجان است و جوانان استقبال بسیار خوبی از این رشته ورزشی دارند.

جوان افزود: رشته ووشو یک رشته ورزشی نوپا است و این رشته با توجه به اینکه رشته‌ای رزمی و هنری است، همه هنرهای زیبا را استفاده کرده و باید ظرفیت های جوانان باید مورد توجه قرار بگیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان ابراز کرد: باید برای تکامل جایگاه اجتماعی جوانان در جامعه تلاش شود و سرمایه گذاری بر روی نسل جوان سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی کشور است.

جوان با بیان اینکه باید بسترهای لازم برای فعالیت جوانان در جامعه ایجاد شود، گفت: دوران جوانی بهترین دوران زندگی انسان است و انسان چند مرحله مهم در زندگی سپری می کند که دوران جوانی بهترین دوره آن بوده و دوران کودکی از مهم ترین دوران زندگی بشر محسوب می شود.