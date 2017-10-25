به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله اسلامی فارسانی شامگاه سه‌شنبه در سی و هفتمین مراسم تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه کارآموزان راه‌های سختی را برای رسیدن به این جایگاه طی کرده‌اند، اظهار داشت: امشب با سوگند یاد کردن، شرافت وکلا وثیقه این قسم است و ارزش و موقعیت این سوگند را باید رعایت کنند.

وی با بیان اینکه هنر وکیل دادگستری حفظ شرافت است، تاکید کرد: نه تنها باید از این شرافت کاسته نشود بلکه باید به آن افزوده شود.

نائب رئیس کانون وکلای دادکستری استان اصفهان با اشاره به اینکه وکیل دادگستری باید حس آرامش را با کار خود و عملکرد و رفتار خود به مردم القا کند، تصریح کرد: هر گاه چنین حسی را در دیگران ایجاد کنیم موفق عمل کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه وکلا باید در دفاع از مال و ناموس مردم گام بردارند، ابراز داشت: از این رو در تامین آرامش مردم نقش دارند.

اسلامی فارسانی با بیان اینکه در این روزگار که هجمه‌های متعددی به حرفه وکلا می‌شود یکی از راهکارهای اساسی توجه به قسمی است که یاد شده است، افزود: باید آسیب شناسی شود که چه چیزی باعث عدم توجه به قسم یاد شده می‌شود.

کمیسیون امور جوانان در کانون وکلا تشکیل شده است

وی با بیان اینکه کمیسیون امور جوانان در کانون وکلا تشکیل شده است، افزود : تلاش داریم در این کمیسیون به مدت چنج سال حامی وکلا باشیم و برای این امر برای دو قرض الحسنه در حال انعقاد تفاهم نامه هستیم.

نائب رئیس کانون وکلای استان اصفهان با بیان اینکه برای رسیدن به تقوا و عمل به تعهد و قسم یاد کرده نیاز به تمرین داریم، گفت: تحت هیچ شرایطی نباید تحت تاثیر قدرت و ثروت قرار گیریم و همواره شرافت را مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان ایکمه وکیل دادگستری باید شرایط امانتداری را رعایت کند، افزود: نباید به موکلان برای دریافت حق الوکاله بیشتر قول های فراتر از توان خود دهیم.

اسلامی فار سانی به روز رسانی علم را لازمه کار وکالت دانست و ابراز داشت: همواره باید به علم روز اشراف کامل داشت و نباید خود را دانای کل دانست.

وی نظم و انضباط کاری را نیز لازمه کار وکالت دانست و گفت: باید در همه مراحل پرونده حضور به موقع داشته باشیم.

جامعه وکالت در وضعیت مناسبی قرار ندارد

نائب رئیس کانون وکلای استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر جامعه وکالت در وضعیت مناسبی قرار ندارند، اضافه کر: از هر در و باغ و بستانی به این افراد هجمه وارد می‌شود و سال‌های متوالی است که کانون وکلا به دنبال تغییر لایحه وکالت است و هر روز درگیر مسایل زیادی هستیم.

وی با بیان اینکه تاکنون فعالیت‌های زیادی برای این امر انجام شده است، افزود: عمده وقت خود را صرف رصد کردن این موضوع گذاشته‌ایم و قرار بر این بود که کمیسیون قضایی مجلس به این نتیجه رسید که نیاز به تغییر اساسی نیست و تنها نیاز به تغییرات جزیی دارد.

اسلامی فارسانی گفت: برخی نمایندگان که پیگیر این لایحه بودند به دنبال تسریع در تنظیم این لایحه بودند و در نهایت به دلیل تاخیر در اصلاحات این لایحه مورد غفلت مجلس قرار گرفت و در نهایت کانون وکلای استان اصفهان این موضوع را بسیار بررسی کرد و اتحادیه علی رغم تلاش‌های صورت گرفته توجه جدی به این طرح پیشنهادی نداشت.

وی با بیان اینکه مقدمات این لایحه فراهم شد و کانون وکلای استان اصفهان برای اتحاد یه کشوری دو متن را اماده کرد، افزود: این دو متن نیز مورد توجه اتحاد یه کشوری وکلا قرار نگرفت و امروز طرح پیشنهادی در کارگروه ویژه ای در ذیل کمیسیون قضایی مجلس با پیگیری کانون وکلای مجلس تشکیل شده ایت تا دغدغه وکلا برطرف شود.

نائب رئیس کانون وکلای استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه در استان اصفهان دو نماینده نه تنها همکاری ندارند بلکه سنگ اندازی هم می‌کنند، ابراز داشت: این دو نماینده هیچ توجیه علمی ندارند و فقط به خاطر مسایل شخصی خودش مخالفتی را د ارند که حقوق مردم را به خطر می‌اندازند.

نباید وکیلی به دلیل پیگیری پرونده‌ای تهدید شود

وی با اشاره به اینکه کانون وکلا دنبال استقلال و حفظ شان و جایگاه وکلا است، افزود: باید جای دفاع برای وکلا باقی بماند و شان وکلا رعایت شود و نباید وکیلی به دلیل پیگیری پرونده‌ای تهدید شود و پرونده‌ وکالتش پس از وکالت پرونده باطل شود.

اسلامی فارسانی با اشاره به اینکه وکلا باید برای دفاع از حق مردم همواره در صحنه باشند، اضافه کرد: هیات مدیره کانون وکلای استان اصفهان به دنبال ایجاد همبستگی درون کانون وکلا است و برای این امر به دنبال برگزاری اجلاس است.

وی با بیان اینکه هر کاری ضوابط و شرایط خاص خودش را دارد، گفت: امیدوارم که همه با همدلی و همبستگی لازمه بین وکلا نیاز است اتفاقاتی مثبت برای بهبود سرنوشت وکلا ایجاد شود